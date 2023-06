Clamoroso strappo di Igor Tudor: ha detto addio ai giocatori dell'Olympique Marsiglia, pronto l'annuncio per la Juventus

Tudor ha deciso di lasciare Marsiglia: nelle scorse settimane i contatti con la Juventus in cui ha giocato e ricoperto il ruolo di vice Pirlo

01-06-2023 13:12

Il principale indiziato, se Massimiliano Allegri lascerà la panchina della Juventus (perché questa sarebbe la soluzione ottimale, anche sul versante finanziario) è lui, l’allenatore dell’Olympique Marsiglia.

Igor Tudor è un nome noto, un nome che è già circolato e che potrebbe essere presto tecnico anche di questa squadra in cerca d’autore. Ai suoi giocatori ha detto addio stamani.

Juve: l’annuncio di Tudor, la sua ombra su Allegri

Secondo quanto riportano le cronache, il colloquio è avvenuto prima dell’allenamento mattutino. Tudor ha chiuso al terzo posto il campionato di Ligue 1 al primo anno sulla panchina del Marsiglia, dopo essere arrivato in estate dal Verona, condotto un anno fa al nono posto in Serie A.

Anche L’Equipe ha riportato nelle scorse ore i rumors sui contatti nelle scorse settimane tra l’allenatore e la Juventus, ancora legata a Allegri fino al 2025. Tudor era atteso in conferenza stampa oggi nel primo pomeriggio, per altre finalità anche se è certo sarebbe stato il suo futuro tra le domande inevitabili: a questo punto è possibile l’annuncio dell’addio al Marsiglia, nonostante un contratto biennale con il club transalpino.

Fonte: ANSA

Il confronto con i giocatori e la società

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri

Il confronto di oggi con i giocatori è l’ovvia conseguenza di quanto detto martedì alla dirigenza del Marsiglia che non assiste, di certo, a una mossa imprevedibile dell’ex juventino.

Già in bianconero da giocatore dal 1998 al 2007, con una parentesi al Siena, vincendo due scudetti e il campionato di Serie B, Tudor era tornato a Torino nel 2020-21 come vice di Andrea Pirlo, di cui era emerso anche come potenziale sostituto quando le cose non si erano messe bene per l’ex tecnico bianconero.

Fonte: ANSA

La carriera di Tudor

Pirlo e Tudor all’epoca della loro esperienza alla Juventus, rispettivamente da allenatore e vice

Quarantacinque anni, appartenente a una generazione di grandi ex della Juventus, ha guidato la panchina all’Hajduk Spalato, ha allenato anche Paok, Karabukspor, Galatasaray, Udinese e di nuovo Hajduk.

In Italia, oltre ai trascorsi con i bianconeri, Tudor aveva brillato anche sulla panchina del Verona portando la squadra dopo una crisi importante a centrare un imprevedibile nono posto prima di cedere alle lusinghe dei francesi e accasarsi all’Olympique.

Un’estate fa era stato fatto il suo nome per quella Juventus che sembra, oggi, appartenere a un passato remoto, ma le cose sono andate diversamente. Un anno fa era lontanissimo questo avvicendamento, come dalle vicende giudiziarie e sportive che hanno portato fino a qui la società e che ancora attendono un epilogo davvero definito.

VIRGILIO SPORT