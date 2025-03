Classifica ATP, Zverev spreca ancora e grazia Sinner: Tsitsipas torna in top-10, bene Berrettini. Che balzo di Nardi

Zverev non sfrutta la chance di accorciare su Sinner, che ora può anche allungare su di lui e Alcaraz anche senza giocare. Tsitsipas torna in top-10, mentre Berrettini e Nardi sono le note azzurre più positive

Nonostante la sospensione Jannik Sinner conserva la vetta del ranking e l’importante vantaggio in classifica sugli inseguitori grazie agli inattesi scivoloni di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, che ora a Indian Wells rischiano anche di perdere punti. Grazie al primo titolo ATP 500, dopo nove mesi rientra finalmente in top-10 un convincente Stefanos Tsitsipas. Settimana positiva anche per gli azzurri, con Matteo Berrettini che continua la sua scalata al ranking e Luca Nardi che ha guadagnato ben 12 posizioni registrando un nuovo best ranking.

Zverev spreca l’ennesima chance di avvicinarsi a Sinner

Tournée centro/sud americana da dimenticare per Alexander Zverev, che tra Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco ha collezionato quattro vittorie e tre sconfitte, l’ultima contro Learner Tien al secondo turno del torneo messicano. Risultati ben al di sotto delle aspettative per il tedesco, che avrebbe dovuto sfruttare questi tornei per accorciare in classifica e preparare il sorpasso sul n°1 Jannik Sinner, che invece – pur non potendo scendere in campo – ha mantenuto intatto il proprio vantaggio di 3195 punti su Zverev, che siamo certi si starà mangiando le mani per l’occasione sprecata.

A Indian Wells Sinner può “allungare” su Alcaraz e Zverev

Zverev avrà un’altra chance per accorciare su Sinner, che intanto è arrivato a 39 settimane in vetta al ranking, a Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale. Per farlo però il tedesco dovrà superare i quarti di finale raggiunti la passata edizione, altrimenti Jannik potrebbe guadagnare ulteriore vantaggio senza nemmeno scendere in campo dato che i punti conquistati nel 2024 in California gli sono già stati sottratti per i tamponi anti-doping positivi.

Situazione ancora più difficile invece per Carlos Alcaraz, che a Indian Wells non potrà guadagnare punti, ma al massimo difendere i 1000 del titolo conquistato l’anno scorso, quando tra l’altro la superficie era più lenta, e quindi leggermente più favorevole allo spagnolo.

Tsitsipas rientra in top-10

E dopo undici sconfitte consecutive nelle finali dei tornei ATP 500, Stefanos Tsitsipas è riuscito finalmente a imporsi in un torneo di questa categoria battendo Felix Auger-Aliassime a Dubai, dove ha conquistato il suo dodicesimo titolo in carriera. Titolo che permette al greco, finalmente tornato a esprimere un tennis convincente e a tratti spettacolare, anche di rientrare in top-10 al nono posto dopo la negativa stagione passata.

Bene Berrettini, che balzo di Nardi

Settimana positiva anche per alcuni giocatori azzurri come Matteo Berrettini, che dopo l’inizio di stagione un po’ deludente è tornato protagonista positivo in Medio Oriente, dove a Doha ha ottenuto la sua prima vittoria su Novak Djokovic e a Dubai si è arreso solamente a Tsitsipas nei quarti di finale al termine di una partita combattutissima e decisa al terzo set. Quanto fatto nel torneo degli Emirati ha permesso a Matteo, che era rientrato in top-30 la settimana passata, di guadagnare un’ulteriore posizione nel ranking salendo al 29esimo posto.

Il protagonista azzurro della settimana è però Luca Nardi, che grazie al primo quarto di finale a livello ATP della carriera raggiunto a Dubai e perso al tie-break del terzo set contro Quentin Halys ha guadagnato la bellezza di 12 posizioni, che gli valgono il nuovo best ranking al n°67 ATP.

Classifica ATP: la top-100