Classifica senza errori arbitrali: non solo Inter-Roma, falsata un'altra partita con una big in campo

Arbitri, le due partite falsate nel turno

Due i match condizionati da sviste evidenti. Il primo è Inter-Roma: manca un rigore ai nerazzurri nel finale, Fabbri e la sala Var si perdono la trattenuta di Ndicka su Bisseck, punibile con la massima punizione. Falsata pure Atalanta-Lecce, dove il rigore concesso da La Penna a favore della squadra di Gasperini è considerato troppo generoso da Bergonzi, moviolista Rai. “Il tocco del calciatore del Lecce (Karlsson su Cuadrado, ndr) è appena accennato e tra l’altro avviene sulla gamba opposta rispetto a quella che Cuadrado lascia andare con un saltello. Il rigore non c’era e il calicatore nerazzurro andava ammonito per simulazione”.

Moviola Serie A: la 34ma giornata

E le altre partite? Errori anche su altri campi, ma meno gravi e non tali da portare all’alterazione del risultato. In Venezia-Milan, ad esempio, Manganiello sorvola su un contatto dubbio in area rossonera tra Pavlovic e Yeboah: probabilmente manca un rigore per i veneti, che però avrebbero perso lo stesso. In Juventus-Monza giusta l’espulsione di Yildiz per gomitata a Bianco, decisa da Perenzoni dopo consulto Var: follia assoluta del giocatore bianconero. Proteste della Lazio, infine, nel finale della gara contro il Parma: Valenti tocca con la mano su tiro di Romagnoli, ma Sacchi vede bene visto che il braccio del giocatore gialloblu è attaccato al corpo.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 74 NAPOLI -4 78 INTER 71 INTER -2 73 ATALANTA 65 ROMA -3 63 JUVENTUS 62 LAZIO -1 61 BOLOGNA 61 ATALANTA +6 59 ROMA 60 FIORENTINA +2 57 LAZIO 60 MILAN -2 56 FIORENTINA 59 JUVENTUS +6 56 MILAN 54 BOLOGNA +6 55 TORINO 43 TORINO -4 47 COMO 42 UDINESE -5 46 UDINESE 41 COMO – 42 GENOA 39 GENOA -2 41 CAGLIARI 33 PARMA -2 34 VERONA 32 LECCE -6 33 PARMA 32 CAGLIARI +4 29 LECCE 27 EMPOLI -1 26 VENEZIA 25 VERONA +6 26 EMPOLI 25 VENEZIA +2 23 MONZA 15 MONZA -4 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

