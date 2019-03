Classifica Serie A 2018/2019 dopo la 29a giornata

La 29a giornata del campionato di Serie A è appena iniziata. Si è concluso il match Chievo - Cagliari con il risultato di 0-3. Questi i risultati delle partite terminate:

Chievo - Cagliari: 0-3 (venerdì 29 marzo 2019)

Queste invece le partite della 29a giornata di Serie A ancora da disputare:

Udinese - Genoa (sabato 30 marzo 2019 ore 15:00)

Juventus - Empoli (sabato 30 marzo 2019 ore 18:00)

Sampdoria - Milan (sabato 30 marzo 2019 ore 20:30)

Parma - Atalanta (domenica 31 marzo 2019 ore 12:30)

Roma - Napoli (domenica 31 marzo 2019 ore 15:00)

Frosinone - Spal (domenica 31 marzo 2019 ore 15:00)

Fiorentina - Torino (domenica 31 marzo 2019 ore 15:00)

Bologna - Sassuolo (domenica 31 marzo 2019 ore 18:00)

Inter - Lazio (domenica 31 marzo 2019 ore 20:30)

In virtù di questo risultato la nuova classifica della Serie A è la seguente: Juventus 75, Napoli 60, Inter 53, Milan 51, Roma 47, Atalanta 45, Lazio 45, Torino 44, Sampdoria 42, Fiorentina 37, Genoa 33, Cagliari 33, Parma 33, Sassuolo 32, Spal 26, Udinese 25, Empoli 25, Bologna 24, Frosinone 17, Chievo 11. Prima in classifica quindi la Juventus con 15 punti di vantaggio sul Napoli; in zona champions per ora qualificate: Juventus, Napoli, Inter e Milan. La zona retrocessione vede invece sfidarsi per ora Udinese, Empoli, Bologna, Frosinone e Chievo.

Ti ricordiamo che questa pagina verrà di volta in volta aggiornata appena le partite finiscono. Puoi seguire su Virgilio Sport la classifica della Serie A aggiornata in tempo reale ed il calendario di Serie A.

Virgilio Sport - 29-03-2019 | 20:30