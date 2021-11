Colpevole o innocente? L'interista Arturo Vidal spacca il web

17-11-2021 11:27

Le immagini del fallo commesso da Arturo Vidal nella partita tra Cile ed Ecuador ai danni di Felix Torres ha fatto rapidamente il giro del web. Nella gara valida per le qualificazioni mondiali persa dai cileni per 2-0 il centrocampista dell’Inter è stato espulso dopo soli 14’ a causa di un’entrataccia ai danni di un avversario: nel tentativo di agganciare un pallone, Vidal alza altissimo il piede, colpendo in pieno petto il giocatore ecuadoregno.

La condanna di Vidal sui social

Sui social netwok tanti tifosi, anche dell’Inter, hanno stigmatizzato l’entrata di Vidal, ma c’è anche chi ha assolto il centrocampista cileno o ha commentato il fallo con ironia. “Ormai Vidal fa così – scrive l’interista Danilo – Si fa espellere, rovina una partita, chiede umilmente scusa. Ci si può ancora fidare di questo calciatore? Per me no”. “Mamma mia Vidal. Una causa persa ormai”, il commento di Roby.

Per Ierardi “Il fallo di Vidal potrebbe anche essere involontario, ma è molto pericoloso e grave! Vidal stesso si è subito reso conto del fallaccio ed era ‘disperato’ per quanto fatto”. Filippo prova a trovare un lato positivo: “Grazie al rosso Arturo è come se avesse giocato una partita in meno e quindi tornerà a Milano più riposato”.

L’ironia del web dopo il fallo del cileno

Altri utenti di Twitter hanno invece scherzato sull’episodio. “Gli stili sono ovviamente diversi, ma la performance è sicuramente di alto livello”, commenta Rott confrontando l’immagine del fallo di Vidal con quella di un calcio volante di Bruce Lee.

“Secondo me il calciatore dell’Ecuador che ha subito fallo da Vidal doveva essere espulso. Ma si può entrare così con la testa su un pallone simile? Calcisticamente eh”, scrive Andrea. “Altro che Chuck Norris e Van Damme: il vero calcio volante è di Arturo!”, aggiunge Francesco.

Alessandro, infine, è tra i pochi a difendere Vidal: “Il frame inganna – scrive il tifoso postando il video del fallo – L’intervento è totalmente involontario. Calcisticamente, per me, questi non sono mai falli da rosso”.

