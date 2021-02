Colpo del Pisa a Monza, decide Palombi

Con una doppietta lampo al 7′ e al 12′ del primo tempo, Palombi ha trascinato alla vittoria il Pisa in trasferta a Monza nell’anticipo della 23esima giornata di Serie B, terminato 2-0 per i nerazzurri. Colpo sorprendente dei toscani allo U-Power Stadium, per Brocchi è la quarta sconfitta in campionato. Mario Balotelli, inizialmente in panchina, è entrato in campo al 57′ per Diaw ma non è riuscito a cambiare l’inerzia del match; al 66′ Boateng ha sbagliato un calcio di rigore, facendosi neutralizzare il tiro da Gori.

Grazie a questo risultato, in classifica il Pisa sale al decimo posto, a quota 31 punti, mentre il Monza resta secondo a -4 dall’Empoli, che sabato in casa della Spal potrebbe allungare in vetta.

OMNISPORT | 12-02-2021 22:59