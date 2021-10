Como, La Gumina: "Vittoria che ci voleva"

E’ arrivata la prima vittoria in campionato, per il Como di mister Giacomo Gattuso. Ed è arrivata in una partita particolarmente sentita dai tifosi lariani visto che si tratta di un derby e visto che è arrivata addirittura fuori casa.

Dopo tre pareggi e tre sconfitte, il Como espugna il Rigamonti con una prova superlativa, sia tecnica che caratteriale. I lariani salgono a quota 6 punti in classifica e guardato con rinnovato ottimismo al match di sabato contro l’Alessandria.

Antonino La Gumina, attaccante del Como che ieri nel match contro il Brescia si è sbloccato trovando il suo primo gol in stagione, commenta così il successo ottenuto contro le Rondinelle: “Questa vittoria ci voleva, era un periodo in cui la palla non entrava, ma stando sempre insieme ed aiutandoci abbiamo fatto una grande partita. Ci hanno recuperato due volte, sui due vantaggi, ma siamo stati bravi a reagire da squadra. La forza del gruppo è stata determinante: siamo stati compatti e questo ci ha premiato. La prestazione di ci dà grande fiducia per il proseguo del campionato, sono felice del gol di oggi ma l’importante è dare sempre il massimo per il bene della squadra”.

OMNISPORT | 04-10-2021 14:55