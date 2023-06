Conference, guaio Fiorentina: Italiano svela un'assenza importante

In conferenza stampa, Italiano ha ammesso: “ Se mi aspettavo di arrivare a Praga? Sinceramente no , perché sapevamo che dopo il playoff avremmo dovuto affrontare una competizione con 14 partite prima della finale e con avversari di livello. Cercheremo di dare il massimo, raggiungere due finali in un anno è un traguardo incredibile, la prima è andata male ma ne siamo usciti a testa alta. Domani dovremo mettere quello stesso spirito, ma dovremo cercare di non sbagliare nulla per avere un epilogo diverso. Dopo Basilea, posso dire che abbiamo un cuore enorme . Ora, con la massima concentrazione e tutta la qualità possibile, penso che ci sono chance per vincere “.

Il West Ham è decisamente un avversario tosto e Italiano ha studiato bene gli inglesi: “Sono una squadra piena di giocatori di qualità e di talento, sono forti fisicamente e hanno corsa e malizia. Il loro calcio è fatto di ripartenze, hanno caratteristiche precise e dovremo stare attenti in tutto e per tutto. Sono pericolosi dai calci piazzati, hanno struttura e centimetri, davvero una grande fisicità. Col Crystal Palace hanno tre gol su palla inattiva, dovremo stare molto attenti e concedere poco. Il West Ham è una delle squadre più forti del torneo, ma se siamo in finale qualche pregio lo abbiamo anche noi”.

Italiano orgoglioso del suo percorso

Italiano è contento della sua squadra ma anche dei progressi personali: “Il mio percorso mi rende orgoglioso: da Arzignano a Praga per restare nella storia. Mi sento davvero più maturo, sono cresciuto tantissimo o e ho acquisito un bagaglio immenso. Questa per me era la prima esperienza europea e non vedevo l’ora di affrontarla. Mi sento diverso, poi i miei giocatori si sono messi pienamente a disposizione e insieme siamo arrivati a giocare due finali, non è poco”.

Castrovilli non ci sarà

Per Italiano qualche dubbio di formazione: “Gaetano Castrovilli ha avuto un fastidio, una contusione e non ha recuperato al massimo, quindi ci dispiace ma non sarà a disposizione. Jovic o Cabral? Nell’arco di una stagione le scelte possono variare e per domani ho ancora qualche dubbio. Da un po’ Cabral e Jovic hanno iniziato a fare ciò che dovevano, ovvero i gol. Uno o l’altro, o insieme o a gara in corso, daranno tutto”.

Dopo la finale di Europa League, Italiano spera di portare il titolo europeo in Italia: “Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere la Roma gioire visto che era la prima italiana in finale. Ora tocca a noi in una partita molto complicata, poi toccherà all’Inter. Il calcio italiano sta confermando di essere in grande crescita con queste tre finali europee ed è un motivo di orgoglio. Ora sta a noi, faremo di tutto per arrivare a gioire”.