E.League, Ajax avanti dopo 34 rigori in 25 minuti, Conference: ecco l’avversario della Fiorentina

Gli olandesi staccano il pass dopo una serie infinita di penalty. La Viola, ai playoff, troverà gli ungheresi della Puskás Academy

Nel giorno di Ferragosto, la Fiorentina è venuta a conoscenza della sua avversaria nei playoff di Conference League, che si disputeranno a fine mese. I viola affronteranno la Puskás Academy, con l’obiettivo di ottenere l’accesso alla fase a gironi della competizione. La squadra di Palladino è determinata a tentare il terzo assalto alla coppa dopo le sconfitte nelle finali del 2023 contro il West Ham e del 2024 contro l’Olympiacos. Nel frattempo, in Europa League, l’Ajax ha conquistato il passaggio del turno nella sfida con il Panathinaikos, risolto dopo 34 calci di rigore.

Fiorentina, sarà la Puskas la sua avversaria

Alla sua terza partecipazione consecutiva in Conference League, la Fiorentina è determinata a tentare un nuovo assalto al trofeo, dopo averlo sfiorato nelle ultime due edizioni con le finali perse contro West Ham e Olympiacos. Nella sfida dei playoff, che potrebbe garantire l’accesso alla fase finale della competizione, i viola dovranno affrontare la Puskás Academy.

La squadra ungherese, a sua volta, ha eliminato gli armeni dell’Ararat nel turno preliminare, accendendo le speranze di un club che non ha mai partecipato a un grande torneo. La sfida d’andata si disputerà il 22 agosto a Budapest, mentre il ritorno è previsto per giovedì 29, quando il Franchi accoglierà i decisivi 90 minuti. A fine mese, oltre alla Fiorentina, entreranno in scena anche altre big, come il Chelsea, il Lens e il Betis.

Conference League, eliminato Gattuso: i risultati

Proseguono al prossimo turno di Conference League anche il Cluj, che ha superato il M. Petach Tikva, e il Copenaghen, che ha risolto la pratica contro il Banik Ostrava ai calci di rigore. Avanzano inoltre la Legia Varsavia, eliminando il Brondby, e il Basaksehir, che ha conquistato la vittoria contro l’Iberia 1999. L’avventura di Gennaro Gattuso con l’Hadjuk Spalato inizia invece con una delusione, con l’eliminazione dalla Conference League dopo la sconfitta contro gli slovacchi del Ruzomberok.

Flora-Vikingur Reykjavik 1-2 (agg. 2-3)

Legia-Brondby 1-1 (agg. 4-1)

Pyunik-Ordabasy 1-0 (agg. 2-0)

Sabah Baku-St. Patricks 0-1 (agg. 0-2)

Zira-Osijek 2-2 (agg. 3-3, 2-1 ai rigori)

Brann-St. Mirren 3-1 (agg. 4-2)

CFR Cluj-M. Petach Tikva 1-0 (agg. 2-0)

Djurgarden-Ilves 3-1 (agg. 4-2)

H. Beer Sheva-Mlada Boleslav 2-1 (agg. 3-5)

Ostrava-FC Copenhagen 1-0 (agg. 1-1, 2-1 ai rigori)

Paphos-CSKA 1948 Sofia 4-0 (agg. 5-2)

S. Tiraspol-O. Ljubljana 0-1 (agg. 0-4)

Tromsø-Kilmarnock 0-1 (agg. 2-3)

AEK-Noah 1-0 (agg. 2-3)

Basaksehir-Iberia 1999 2-0 (agg. 3-0)

Drita-Auda 3-1 (agg. 3-2)

Vojvodina-Maribor 1-0 (agg. 2-2, 2-4 ai rigori)

Zrinjski-Botev Plovdiv 2-0 (agg. 3-2)

Gent-Silkeborg 3-2 (agg. 5-4)

Slask-St. Gallen 3-2 (agg. 3-4)

Wisla-Trnava

Decic-HJK

Hajduk-Ruzomberok 0-1 (agg. 0-1)

Larne-FC Ballkani

Puskas Academy-Ararat Armenia 3-3 (agg. 4-3)

Guimaraes-Zurigo 2-0 (agg. 5-0)

Europa League, l’Ajax avanza dopo 34 calci di rigore

Non solo Conference League, ma nel giorno di Ferragosto è andato in scena anche il terzo turno di qualificazione dell’Europa League. Particolarmente incredibile è stata la sfida tra Ajax e Panathinaikos, decisa con la vittoria degli uomini di Farioli dopo una serie di 34 rigori, conquistando così l’accesso ai playoff. Il portiere olandese Paasver, 40 anni, si è rivelato l’eroe della serata, parando il rigore decisivo e salvando il compagno di club Brobbey che ha sbagliato entrambi i suoi tiri. Dopo i supplementari è iniziata una gara a parte alla Johan Cruyff Arena. Dopo l’errore iniziale di Mancini, l’Ajax ha avuto il primo match point al quinto penalty, con Brian Brobbey che si è però fato parare il tiro dagli undici metri. Si va avanti con Traoré e Baas che sbagliano per l’Ajax e Maksimovic e Ingason per il Panathinaikos fino al rigore numero 30. Ancora una volta, Brobbey si è preso la responsabilità di tirare, calciando però tra le nuvole, sprecando un’altra occasione dopo l’errore di Mladenovic. Gaaei ha segnato il penalty successivo per gli olandesi e, al rigore numero 34, Paasver ha neutralizzato il tiro dell’ex spagnolo Vilhena regalando il passaggio all’Ajax dopo 25 minuti dai rigori. Ottimo risultato anche per il Lugano, che ha superato il Partizan, e per il Molde, che nonostante la sconfitta contro il Cercle Brugge, avanza grazie allo 0-3 ottenuto all’andata. Proseguono nel torneo anche il Maccabi Tel Aviv e il Viktoria Plzen.