Conference League: Bodo/Glimt-Roma, le probabili formazioni

21-10-2021 11:00

Grande turnover in arrivo per José Mourinho in vista della terza partita del girone di Conference League contro i norvegesi del Bodo/Glimt. La Roma cambierà per 10 undicesimi, in difesa la coppia di centrali sarà composta da Kumbulla e Ibanez, a centrocampo Darboe sarà affiancato a Diawara. La coppia di trequartisti sarà composta da Perez, Villar ed El Shaarawy, dietro all’unica punta Shomurodov.

Le probabili formazioni

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

Roma (4-2-3-1): Patricio; Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Darboe, Diawara; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov.

