Conference League: cosa succede se la Roma la vince? Dove vedere la partita

25-05-2022 16:23

La Roma affronta la finale di Conference League a Tirana, il 25 maggio 2022 alle ore 20.45. Una grande opportunità per riportare una coppa in Italia, dopo tanti anni di digiuno. E poi c’è il prestigio per la società giallorossa di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della prima edizione della Conference League.

La Roma ha partecipato a questa competizione arrivando settima in classifica nell’ultimo campionato di Serie A. E’ stata anche in un certo senso derisa, perché qualcuno ha definito la Conference League una coppetta di Serie B, addirittura Zeman l’ha definita una “coppa da paesi sottosviluppati”. Ha fatto un percorso piuttosto tormentato ma poi partita dopo partita è riuscita a trovare in questa competizione una importante valvola di sfogo in una stagione per il resto abbastanza avara di soddisfazioni. I giallorossi per arrivare a questa finale hanno dovuto anche subire autentiche umiliazioni come lo 0-7 patito in Norvegia dal Bodo, prima di vendicarsi degli stessi norvegesi nella fase a eliminazione diretta. Qui tutto il percorso della Roma nella Conference League

Adesso per la Roma c’è l’ostacolo Feyenoord, l’ultimo ostacolo tra i giallorossi e la gloria e l’ennesimo “titulo” della grande carriera di Mourinho.

Una vittoria della Roma comporta cambiamenti in classifica?

Cosa cambia per la Roma

La Roma è arrivata sesta nella classifica della Serie A 2021-22 e quindi sul campo ha conquistato il diritto a giocare in Europa League. La vittoria nella Conference avrebbe dato diritto di giocare ancora in questa competizione nel caso la Roma si fosse piazzata dopo il settimo posto in classifica. Per cui una vittoria non avrà conseguenze sul futuro europeo della Roma che sarà comunque impegnata nella Europa League.

Cosa cambia per le altre squadre

Una eventuale vittoria della Roma non cambia la sostanza della classifica neanche per altre squadre. La squadra che parteciperà alla prossima Conference sarà la Fiorentina perché è arrivata settima, e il fatto di vincere la coppa non comporta benefici collaterali speciali. L’Italia manderà comunque sia solo una squadra in questa competizione e la Conference l’anno prossimo comunque sia partirebbe senza la vincitrice in carica. Come abbiamo visto anche quest’anno le squadre della Europa League eliminate dal primo turno sono state aggregate a questa competizione e sia la Roma sia il Feyenoord inizieranno la stagione proprio in Europa League, con la speranza di andare avanti il più possibile in quella coppa.

Dove vedere Roma-Feyenoord in diretta tv

Roma-Feyenoord si gioca stasera 25 maggio 2022 alle ore 20.45 a Tirana. Per vederla ci sono diverse alternative:

in chiaro su Tv8

in streaming su Dazn (fai qui l’abbonamento) oppure Sky

Se invece volete seguirla in versione testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport

