Conference League: la Fiorentina evita Chelsea e Betis, occhi su LASK e APOEL

Sorteggiati tutti gli incontri della prima fase della Conference League, con la Fiorentina che ha evitato gli spauracchi Chelsea e Real Betis

A Montecarlo è andato in scena il sorteggio della prima fase della UEFA Conference League, terza competizione continentale rinnovata dal presidente Ceferin, nell’ambito di una rivoluzione destinata a favorire lo spettacolo e ad accrescere il valore dei diritti televisivi. Fiorentina protagonista, all’indomani dei playoff vinti a fatica contro la Puskas Akademia, senza dimenticare le due finali perse consecutivamente contro West Ham e Olympiacos. Sorteggiato anche l’avversario dei viola.

La Fiorentina evita Chelsea e Betis

Sorteggio più che positivo per la Fiorentina di Raffaele Palladino, tra le big di questa Conference League e, inevitabilmente, fra le favorite per la vittoria finale, nonostante la vittoria maturata soltanto ai rigori contro gli ungheresi della Puskas Akademia. Preoccupava, alla vigilia, il possibile accoppiamento con Chelsea e Real Betis di Siviglia, evitate in quel di Montecarlo dalla società di Rocco Commisso. Viola che hanno “dribblato” anche Gent e Copenaghen, che se la vedranno rispettivamente con Chelsea e Betis. LASK e APOEL, attenzionate da Biraghi e compagni, appaiono nettamente inferiori, ma la Conference ha già dimostrato di poter riservare storie tanto speciali quanto inattese.

I big match della fase campionato della Conference League

Il Chelsea di Enzo Maresca continua a essere accompagnato da grande curiosità, con l’acquisto last minute di Jadon Sancho che può essere considerato la ciliegina sulla torta per l’ex centrocampista della Juventus, diventato con gli anni uno dei tanti allievi di Pep Guardiola nelle giovanili del Manchester City. Contro il Gent sarà battaglia vera, considerando l’esperienza internazionale della formazione belga.

Real Betis tra le squadre più attrezzate dal punto di vista tecnico, con una super sfida in casa del Copenaghen, che non ha nulla da invidiare a un match di Europa League. In Turchia, invece, i danesi si troveranno di fronte al Basaksehir, compagine venuta fuori negli ultimi anni, anche grazie a investimenti importanti. A Nicosia, l’APOEL sfiderà la Fiorentina di Raffaele Palladino, in una partita molto affascinante, mentre Lugano-Gent potrebbe rivelare più di qualche sorpresa.

Le rivali della Fiorentina: LASK e APOEL le più temibili

Sei partite alla portata della Fiorentina di Raffaele Palladino, strafavorita alla vigilia della fase campionato che inizierà giovedì 3 ottobre. Lo “Stadio Franchi” dovrà presto diventare un fortino per l’undici gigliato, che ospiterà gli austriaci del LASK, i gallesi del The New Saints e i ciprioti del Pafos. In trasferta, gli impegni con l’APOEL di Nicosia, i portoghesi del Vitoria Guimaraes e gli svizzeri del San Gallo.

Il LASK è partito malissimo in patria, collezionando tre sconfitte e una vittoria in avvio di campionato, scivolando al terzultimo posto in classifica. L’APOEL, invece, sta aprendo in queste ore la sua campagna cipriota, al pari dei connazionali del Pafos. Tre successi e un ko per il San Gallo, nello start in terra elvetica, mentre The New Saints hanno vinto la prima ed unica gara disputata. In Portogallo, intanto, il Vitoria Guimaraes ha collezionato finora 6 punti nelle tre sfide messe a referto. Obiettivo riconfermarsi in zona Europa.

Tutte le avversarie della Fiorentina nella fase campionato di Conference League:

LASK (Austria, casa)

APOEL (Cipro, trasferta)

Vitoria SC (Portogallo, trasferta)

The New Saints (Galles, casa)

St. Gallen (Svizzera, trasferta)

Pafos (Cipro, casa)

Tutti gli abbinamenti della fase campionato di Conference League

Chelsea: Gent, Heidenheim, Astana, Shamrock Rovers, Pantahinaikos, Noah.

Copenhagen: Betis, Basaksehir, SK Rapid, Hearts, Jagiellonia, Dinamo-Minsk.

Gent: Chelsea, Molde, Omonoia, Lugano, TSC, Larne.

LASK: Fiorentina, Djugarden, Olimpija, Cercle Brugge, Borac, Vikingur.

Betis: Copenhagen, Legia Varsavia, Helsinki, Mlada Boleslav, Petrocub, Celje.

Basaksehir: Copenhagen, Heidenheim, SK Rapid, Cercle Brugge, Petrocub, Celje.

Molde: Gent, APOEL, Helsinki, Mlada Boleslav, Jagiellonia, Larne.

Legia Varsavia: Betis, Djugarden, Omonoia, Lugano, TSC, Dinamo-Minsk.

Heidenheim: Chelsea, Basaksehir, Olimpija, Hearts, St. Gallen, Pafos.

Djugarden: LASK, Legia Varsavia, Vitoria SC, The New Saints, Panathinaikos, Vikingur.

APOEL: Fiorentina, Molde, Astana, Shamrock Rovers, Borac, Noah.

SK Rapid: Copenhagen, Basaksehir, Omonoia, Shamrock Rovers, Petrocub, Noah.

Omonoia: Gent, Legia Varsavia, SK Rapid, Hearts, Borac, Vikingur.

Helsinki: Betis, Molde, Olimpija, Lugano, Panathinaikos, Dinamo-Minsk.

Vitoria SC: Fiorentina, Djugarden, Astana, Mlada Boleslav, St. Gallen, Celje.

Astana: Chelsea, APOEL, Vitoria SC, The New Saints, TSC, Pafos.

Olimpija: LASK, Heidenheim, Helsinki, Cercle Brugge, Jagiellonia, Larne.

Cercle Brugge: LASK, Basaksehir, Olimpija, Hearts, St. Gallen, Vikingur.

Shamrock Rovers: Chelsea, APOEL, SK Rapid, The New Saints, Borac, Larne.

The New Saints: Fiorentina, Djugarden, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos, Celje.

Lugano: Gent, Legia Varsavia, Helsinki, TSC, Pafos, Mlada Boleslav.

Hearts: Copenhagen, Heidenheim, Omonoia, Cercle Brugge, Petrocub, Dinamo-Minsk.

Mlada Boleslav: Betis, Molde, Vitoria SC, Lugano, Jagiellonia, Noah.

Pertrocub: Betis, Basaksehir, SK Rapid, Hearts, Jagiellonia, Pafos.

St. Gallen: Fiorentina, Heidenheim, Vitoria SC, Cercle Brugge, TSC, Larne.

Panathinaikos: Chelsea, Djugarden, Helsinki, The New Saints, Borac, Dinamo-Minski.

TSC: Gent, Legia Varsavia, Astana, Lugano, St. Gallen, Noah.

Borac: LASK, APOEL, Omonoia, Shamrock Rovers, Panathinaikos, Vikingur.

Jagiellonia: Copenhagen, Molde, Olimpija, Mlada Boleslav, Petrocub, Celje.

Celje: Betis, Basaksehir, Vitoria SC, The New Saints, Jagiellonia, Pafos.

Larne: Gent, Molde, Olimpija, Shamrock Rovers, St. Gallen, Dinamo-Minsk.

Dinamo-Minsk: Copenhagen, Legia Varsavia, Helsinki, Hearts, Panathinaikos, Larne.

Pafos: Fiorentina, Heidenheim, Astana, Lugano, Petrocub, Celje.

Vikingur: LASK, Djugarden, Omonoia, Cercle Brugge, Borac, Noah.

Noah: Chelsea, APOEL, SK Rapid, Mlada Boleslav, TSC, Vikingur.

Tutte le date della Conference League

FASE CAMPIONATO

Prima giornata: 3 ottobre 2024

Seconda giornata: 24 ottobre 2024

Terza giornata: 7 novembre 2024

Quarta giornata: 28 novembre 2024

Quinta giornata: 12 dicembre 2024

Sesta giornata: 19 dicembre 2024

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 28 maggio 2025