Conference League: Fiorentina-Ferencvaros, info, orari, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Fiorentina ospita il Ferencvaros di Stankovic per la II giornata di Conference: dopo il pareggio beffa col Genk Italiano va a caccia dei tre punti

04-10-2023 17:00

Missione tre punti. La Fiorentina ospita il Ferencvaros di Dejan Stankovic in occasione della seconda giornata di Conference League. Dopo il pareggio per 2-2 al Genk nella gara d’esordio in Belgio, Italiano vuole i tre punti contro la compagine ungherese, che ha iniziato il suo percorso europeo battendo 3-1 il Cukaricki.

Fiorentina-Ferencvaros: come arriva la Viola

Appuntamento domani sera (giovedì 5 ottobre, ore 21:00) al Franchi, con i toscani che vanno a caccia di conferme. La Fiorentina, infatti, è reduce da tre successi, di cui l’ultimo per 3-0 col Cagliari, e un pareggio in Serie A: ora è arrivato il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore anche in Europa dopo il pareggio beffa col Genk.

Guai, però, a sottovalutare gli avversari: il Ferencvaros è allenato da un tecnico sì reduce dalla retrocessione con la Sampdoria, ma che ben conosce la realtà del calcio italiano anche per i suoi trascorsi da calciatore con Inter e Lazio. Inoltre la squadra di Stankovic è prima nel campionato ungherese con sei vittorie e una sola sconfitta in sette gare.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Ferencvaros

A causa di un problema personale Ikoné non dovrebbe essere della partita, out Dodò. Da valutare le condizioni di Biraghi. Italiano punta come sempre sul 4-2-3-1, questa la possibile formazione della Fiorentina: il portiere di coppa Christensen tra i pali, quindi batteria difensiva che dovrebbe essere composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi, se Biraghi non dovesse essere pronto per giocare dall’inizio. Maxime Lopez al fianco di Mandragora in mediana, con Sottil, Bonaventura o Barak, e la stella Nico Gonzalez a sostegno di Beltran, in ballottaggio con Nzola.

Stankovic dispone il Ferencvaros con lo stesso sistema di gioco: Botka, Mmaee, Cissé e Ramirez agiranno a protezione di Dibusz. In mezzo Abu Fani, Makreckis, mentre Traoré, Ben Romdhane e Marquinos dovranno innescare Varga.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Gonzalez; Beltran.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Botka, Mmaee, Cissé, Ramirez; Abu Fani, Makreckis; Traoré, Ben Romdhane, Marquinos; Varga.

Fiorentina-Ferencvaros: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Conference League del Franchi tra Fiorentina e Ferencvaros, in programma giovedì 5 ottobre con fischio d’inizio fissato alle 21:00 sarà trasmessa in chiaro su TV8, canale numero 8 del digitale terrestre. Non solo: il match della Viola potrà essere seguito anche su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e su Dazn. Per quanto riguarda lo streaming, le opzioni sono tante: Fiorentina-Ferencvaros potrà essere vista via Danz, Sky Go, Now Tv e anche collegandosi al sito di TV8.

Data: giovedì 5 ottobre 2023

giovedì 5 ottobre 2023 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253), TV8

DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253), TV8 Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv, TV8

