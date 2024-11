Fiorentina-Pafos, dove vederla in tv e streaming: orario, probabili formazioni e arbitro

La squadra di Cipro sul cammino europeo della Fiorentina, intenzionata a riprendere la marcia dopo lo stop a sorpresa con l'Apoel. Palladino pensa al turnover: Kean riposa?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Fiorentina torna in campo in occasione della quarta giornata di Conference League con l’obiettivo di battere il Pafos e migliorare la propria classifica dopo lo stop con l’Apoel. Probabile turnover per Palladino, che dovrà gestire le forze in vista del big match con l’Inter.

Conference, Fiorentina-Pafos: quando si gioca e dove vederla

L’Artemio Franchi ospita il match valevole per la quarta giornata di Conference League tra Fiorentina e Pafos: si gioca stasera, giovedì 28 novembre, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. L’undici allenato da Raffaele Palladino, che in campionato è reduce da ben sette vittorie di fila ed è a un solo punto dal Napoli capolista, è chiamato a fornire risposte anche in Europa, dove bisogna riprendere la marcia in seguito all’inatteso ko sul campo dell’Apoel.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sono 6 fin qui i punti messi in cassaforte dai toscani, che occupano l’ottava posizione nella maxi-classifica della competizione, di cui sono stati finalisti nelle ultime due edizioni. Occhio ai ciprioti guidati da Carcedo, che hanno gli stessi punti in classifica e sono intenzionati a continuare a stupire.

Ricapitoliamo le informazioni chiave del match del Franchi:

Partita: Fiorentina-Pafos

Fiorentina-Pafos Dove: Stadio Artemio Franchi

Stadio Artemio Franchi Quando: giovedì 28 novembre 2024

giovedì 28 novembre 2024 Orario: 21:00

21:00 Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Sport 4K

Sky Sport 253, Sky Sport 4K Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Conference League

A che ora e dove vedere Fiorentina-Pafos in diretta TV

Il match tra la Viola e la compagine di Cipro, in programma questa sera alle 21:00 alla stadio Artemio Franchi, sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Sky. Tifosi e appassionati, previo abbonamento, potranno seguire la sfida di Conference League sul canale 253 di Sky Sport e su Sky Sport 4K.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions, EL e Conference in tv e streaming!

Dove vederla in streaming

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Pafos sarà come sempre visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati a Sky, infatti, potranno seguire l’incontro tramite l’app Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e pc. In alternativa, la gara sarà visibile sulla piattaforma NOW, che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky..

Le probabili formazioni

Inevitabilmente il pensiero è rivolto anche al big match di domenica al Franchi contro l’Inter che può valere la vetta della classifica, in caso di pareggio o sconfitta del Napoli col Torino. Palladino riflette sul turnover e potrebbe risparmiare Kean, che sta disputando un’annata straordinaria sulle sponde dell’Arno. Dunque, ancora spazio all’attaccante di coppa Kouamé, da cui il tecnico campano attende risposte importanti.

Nel 4-2-3-1 della Viola ci sarà Terracciano tra i pali, quindi pacchetto arretrato composto da Kayode, Martinez Quarta, Moreno e Parisi. In mediana spazio al tandem formato da Richardson e Mandragora, con Ikoné, Beltran e Sottil sulla trequarti a supporto di Kouamé.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino

Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Moreno, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino Pafos (3-4-3): Ivusic; Silva, Goldar, Luckassen, Bruno; Quina, Sunjic, Dragomir; Tankovic, Jairo, Pepe. Allenatore: Carcedo

L’arbitro del match

A dirigere Fiorentina-Pafos, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Conference League, sarà l’arbitro norvegese Espen Eskas. A coadiuvarlo i connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. Quarto uomo Daniel Higraff. In sala VAR Tom Harald Hagen e Kristoffer Hagenes.