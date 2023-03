Conference League, la Lazio si fa rimontare dall'Az

I biancocelesti vanno in vantaggio ma poi perdono 2-1 nella gara d'andata. Ritorno la settimana prossima in Olanda.

07-03-2023 20:43

È iniziata male la settimana europea delle squadre italiane. La Lazio ha infatti perso la gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League in casa contro gli olandesi dell’Az Alkmaar. All’Olimpico, nel match anticipato di due giorni per far giocare giovedì la Roma in Europa League, i biancocelesti sono andati in vantaggio ma poi si sono fatti rimontare e hanno perso 2-1.

L’inizio della partita non era stato male per gli uomini di Maurizio Sarri. Milinkovic-Savic è infatti andato subito vicino al gol e poi al 18′ è arrivato il vantaggio di Pedro, con una bella girata al volo su cross di Zaccagni, a finalizzare l’azione partita da un recupero di Felipe Anderson. L’Az ha preso palo con Mijnans e al 45′ ha trovato il pari con Pavlidis, che ha chiuso un bel triangolo.

Prima dell’intervallo è arrivata anche una traversa di Milinkovic-Savic, l’uomo più pericoloso della Lazio pure nella ripresa fino al 61′. Lì il gol in rimonta dell’Az con Kerkez, bravo a concretizzare in rete dopo uno scambio con Pavlidis e a battere Maximiano. Qualche occasione poi per il pari biancoceleste, soprattutto con Felipe Anderson e con Luis Alberto.

Ma dopo tre minuti di recupero la partita è finita sul 2-1 per l’Az Alkmaar. Ora alla Lazio servirà una bella prestazione nella gara di ritorno in Olanda la prossima settimana per cercare di ribaltare la situazione e provare a qualificarsi ai quarti di Conference League.