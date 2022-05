Conference League, la rivincita dello Special One: da finito a trionfatore

25-05-2022 23:11

José Mourinho è stato in gradi di portare la Roma a vincere un trofeo europeo al suo primo anno alla guida dei giallorossi. Lo Special One era dato ormai per bollito al suo arrivo nella Capitale, ma ha compiuto un’impresa leggendaria.

Infatti, Mourinho diventa il primo allenatore della storia a vincere tutti i trofei europei, dalla Champions League (Porto e Inter) alla Conference League (Roma), passando per l’Europa League e arrivando fino alla Coppa delle Coppe a fine anni ’90, un trofeo ormai che non esiste più. Molto curioso inoltre che questo trofeo europeo arrivi a 12 anni dall’ultimo successo continentale per l’Italia, proprio con Mourinho, che vinse la Champions nel 2010 con l’Inter.