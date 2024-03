Conference League, Maccabi Haifa-Fiorentina: formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Viola scalda i motori per la gara d'andata degli ottavi contro il club israeliano: le probabili scelte degli allenatori e la squadra arbitrale

06-03-2024 14:37

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È il momento degli ottavi di finale di Conference League 2023/24 per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola si appresta ad affrontare il primo atto del doppio confronto con il Maccabi Haifa: appuntamento al Bozsik Arena di Budapest (campo neutro) con fischio d’inizio alle 21. Di seguito, le probabili scelte degli allenatori e il palinsesto tv e streaming della sfida.

Fiorentina-Maccabi, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Maccabi e Fiorentina, valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference, è in programma domani, giovedì 7 marzo, con calcio d’inizio alle 21. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport, ma anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Partita Conference League 2023/24: Maccabi-Fiorentina

Maccabi-Fiorentina Data e orario: giovedì 7 marzo ore 21

giovedì 7 marzo ore 21 Diretta tv: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253)

Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

SEGUI LIVE LA FIORENTINA SU DAZN

La probabile formazione della Fiorentina

La Fiorentina sta attraversando un periodo altalenante in campionato, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Tuttavia, la Viola si presenta in Conference ancora da imbattuta per effetto delle tre vittorie e degli altrettanti pareggi nella fase a gironi, conquistando il primo posto nel Gruppo F.

Per l’impegno contro il Maccabi, Italiano dovrà affidarsi a Terracciano in porta, dato l’infortunio del portiere di coppa Christensen. Possibile turnover per il tecnico gigliato, con Parisi pronto a far rifiatare capitan Biraghi. Spazio anche ad Arthur e Duncan, con Nico Gonzalez, Ikonè e Barak a sostegno di Nzola.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Barak, Ikonè; Nozla. All.: Italiano.

La probabile formazione del Maccabi

Il Maccabi Haifa arriva all’impegno contro la Fiorentina dopo essersi qualificato al terzo posto nel Gruppo F in Europa League, retrocedendo in Conference e costretto ai playoff. Negli spareggi, i biancoverdi hanno eliminato il Gent con l’1-0 in casa e il pareggio per 1-1 in Belgio. Attualmente, il club israeliano si trova al secondo nella classifica della Ligat ha’Al, a un punto di distanza dal Maccabi Tel Aviv capolista.

La squadra allenata da Dego è imbattuta nelle ultime otto partite del campionato israeliano, con l’ultima vittoria che è arrivata per 1-0 contro l’Hapoel Hadera. Per la sfida contro la Fiorentina, il tecnico potrebbe far riferimento al 4-3-3, con Kaiuf tra i pali e la linea difensiva composta da Khalaili, Feingold, Secl e Gershon. A centrocampo spazio a Saief, Show e Mohamed, mentre davanti ci saranno Khalaili e Rafaelov a supporto di Pierrot.

Maccabi Haifa (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. All.: Dego

Maccabi-Fiorentina: la squadra arbitrale

Ad arbitrare la sfida d’andata degli ottavi di Conference tra Maccabi e Fiorentina, sarà il lituano Donatas Rumsas, coadiuvato dai guardalinee Radiuš e Sužiedėlis, suoi connazionali. Il quarto uomo sarà Valikonis, mentre al VAR ci saranno gli inglesi Coote e Attwell.

SEGUI LIVE LA FIORENTINA SU DAZN