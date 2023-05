Juventus-Lecce, da Allegri una carezza a Bremer e una frecciata a Di Maria

Alla vigilia del match con i salentini il tecnico ha fornito indicazioni sulla formazione e invitato il fuoriclasse argentino a mettersi a disposizione della squadra

02-05-2023 14:57

Massimiliano Allegri chiede rispetto e concentrazione alla sua Juventus alla vigilia della gara con il Lecce in programma domani all’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero dà alcune indicazioni circa la formazione titolare, assicurando il ritorno di Bremer e Di Maria: l’allenatore riserva una carezza al brasiliano, mentre per l’argentino ci sono parole che sembrano alludere al caso infortunio pre-Bologna.

Juventus-Lecce, Allegri fissa l’obiettivo

A Massimiliano Allegri è tutto sommato piaciuta la Juventus che domenica sera ha pareggiato a Bologna, ma in vista della partita di domani all’Allianz Stadium contro il Lecce il tecnico bianconero ha chiesto anche altro alla sua squadra. “Abbiamo raggiunto la famosa quota 60 – le sue parole in conferenza stampa -, ci abbiamo provato per tutto aprile ma non riuscivamo mai ad arrivarci. A Bologna ho visto un atteggiamento diverso rispetto ai primi 25’ di Milano, abbiamo creato molto ma anche sbagliato tanto in fase conclusiva e su questo dobbiamo migliorare. Quella di domani sarà una partita diversa perché è la seconda in tre giorni e perché il Lecce ha un obiettivo importante come la permanenza in Serie A. Dovremo essere bravi, concentrati e molto rispettosi”.

“Siamo in buone condizioni – ha poi aggiunto poco dopo -, quello che fa la differenza adesso è il fattore mentale. Abbiamo ancora due scontri diretti e sei partite da giocare, l’obiettivo è riprendere e superare la Lazio”.

Juventus-Lecce, la frecciata di Allegri a Di Maria

Quanto alla formazione, Allegri ha annunciato che nella Juventus si rivedranno Di Maria e Bremer, mentre potrebbero riposare Alex Sandro e Rabiot. Le parole del tecnico sono parse una lieve frecciata all’argentino, ristabilitosi dopo aver accusato un problema muscolare prima della gara di Bologna: un infortunio sospetto secondo alcuni, dato che si sarebbe manifestato dopo che il giocatore ha saputo della sua esclusione dalla formazione titolare.

“Di Maria sta bene e sarà della gara. Siamo in un momento nel quale tutti devono mettersi al servizio della squadra”, le parole di Allegri che è sembrato invitare Di Maria a essere meno permaloso. “Parliamo di un giocatore che fa la differenza all’interno di una partita”, ha poi aggiunto l’allenatore.

Juventus-Lecce, Allegri promuove Bremer titolare

Parole dolci, invece, quelle di Allegri per Bremer, che era stato escluso dalla formazione titolare della Juventus sia contro il Napoli che con il Bologna. “Sta bene, aveva solo bisogno di riposo. E’ al suo primo anno di Juve e qui le pressioni sono diverse. Domani giocherà, mentre penso che riposerà Alex Sandro”, ha dichiarato Allegri.

Il tecnico, infine, ha “assolto” anche Dusan Vlahovic, nonostante le ultime deludenti prestazioni. “Vlahovic sta bene e domani vedremo se farlo giocare dall’inizio o no. Sono contento di quello che sta facendo”.