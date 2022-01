Conte furioso: "Partita con l'Arsenal rinviata per infortuni? mai visto"

18-01-2022 18:24

In vista del match contro il Leicester, Conte si è sfogato in conferenza stampa: “Se la Premier League decide di posticipare le partite per infortunio significa che forse dovrà cercare di fare un programma migliore e di ridurre il numero dei match”. Il riferimento è al match posticipato con l’Arsenal di domenica scorsa dopo la richiesta dei gunners.

“Questa è stata la prima volta nella mia non breve esperienza nel calcio che ho visto posticipare una partita per infortuni – ha continuato il tecnico del Tottenham -. È molto strano e sorprendente. La mia idea è che quando è possibile giocare bisogna farlo. Non si può rimandare le partite per infortuni, o per impegni in nazionale”.

