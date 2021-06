"Conte ma cosa dici?", sul web bufera sull'ex tecnico dell'Inter

Ha risposto a tutti: a Moratti, a Zhang, a chi lo ha criticato prima e a chi lo rimprovera adesso. Ha spiegato cosa significa per lui essere un vincente e quale etichetta si porti sempre dietro ovunque vada: Antonio Conte nella sua intervista alla Gazzetta ha chiarito parecchi (anche se non tutti) punti relativi al suo addio tormentato ma le sue parole hanno lasciato perplessa la maggioranza dei tifosi nerazzurri, che si sentono traditi dall’ex comandante.

I tifosi dell’Inter contestano Conte

Il web è invaso da commenti critici nei confronti dell’allenatore salentino: “Conte lo sa che c’è stata una pandemia, e soprattutto ce il Tottenham e il Real appena sentite le sue richieste sono andati su altri allenatori? Forse il problema è lui che è scollegato dalla realtà” o anche: “Vediamo se rimane 2/3 anni a spasso poi cosa dice. Un uomo che ha fatto della superbia il suo stile di vita”, oppure: “Il calcio è SOPRATTUTTO programmazione e visione sul lungo termine. Un allenatore che ti pianta da un momento all’altro in base al suo umore passeggero NON è garanzia di tutto ciò”.

Fioccano reazioni acide : “…vedo che si lascia sempre bene, mantenendo ottimi rapporti, coi suoi ex datori di lavoro” o anche: “Ma stai zitto scemo .. con questa crisi ….se non abbassi la cresta …. forse tornerai ad allenare nel 2040″, oppure: “Ricordati una cosa, Moratti può dire quello che vuole sull’Inter e non devi essere tu a rimarcare il fatto che ti abbia telefonato per le scuse. Gli hai mancato di rispetto, stai muto”.

C’è chi scrive: “Secondo me più di 2 milioni non bisognerebbe darli a nessun allenatore. Poi, a seconda dei risultati, con i premi può arrivare anche a 10. Conte prima fa spendere e, se va bene, fa recuperare i soldi spesi” o anche: “Vince solo se non fa la Champions quando gioca tutte le competizioni come gli altri allenatori vedi l’anno scorso no, questo è il suo curriculum e non è per questo un grande allenatore”.

Conte troppo attaccato ai soldi per i fan

Un tifoso osserva: “E visto che tiene tanto ai progetti perché non lascia perdere le buonuscite?” e ancora: “Veramente si sono viste solo perdite mostruose sua lista della spesa è per nababbi giocatori comprati e parcheggiati a gogò per la serie “ti piace vincere facile”.

Non manca però chi si schiera dalla parte del tecnico. Arrivano i ringraziamenti per lo scudetto e non solo: “Ma che ha detto di strano Conte? Lui vuole vincere e la società no , lo dice da sempre. Anche Zhang ha confermato che “avevano programmi diversi “. Che c’è di male a cambiare strada? È stato onesto e coerente fino alla fine ed è andata bene a entrambi anche nella rescissione “.

Un fan rileva: “Non credo che Andonio abbia parlato con il rischio di essere criticato, quindi al momento gli do l’80% di ragione. (Con dimissioni è un “vaffa pezzenti” sarebbe diventato un mito, ma sono un sognatore)” e infine : “La cronistoria dell’ultimo anno non può che dargli ragione. Ritengo che pensarla diversamente sia frutto di pregiudizi verso il personaggio. Ma se la si analizza professionalmente, cosa vuoi dirgli?”

SPORTEVAI | 10-06-2021 09:51