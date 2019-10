Conte, spunta fuori la verità sul mancato ritorno alla Juve

Antonio Conte e la Juventus, storia di un amore ormai finito. O, quanto meno, messo in ghiaccio. Perché l’ex capitano bianconero, l’ex allenatore che ha inaugurato il lungo ciclo di trionfi in patria della Vecchia Signora, a Torino sarebbe riapprodato volentieri nel corso dell’estate. La storia è nota, se ne conoscono – almeno – i dettagli di contorno. Ma qual è tutta la verità sui rumors estivi, precedenti all’ingaggio di Conte da parte dell’Inter?

L’intervista – I retroscena clamorosi della (non) trattativa tra Conte e la Juventus li spiega Evelina Christillin in un’intervista al Corriere di Torino, realizzata proprio in occasione della grande notte di Inter-Juventus. Un’intervista in cui la rappresentante femminile dell’Uefa nel consiglio della Fifa, tifosa sfegatata dei bianconeri, rivela particolari inediti raccontati ‘dal di dentro’. La Christillin, infatti, è stretta conoscente degli Agnelli e ha notizie di prima mano sulle decisioni di alta amministrazione del board bianconero.

Il gran rifiuto – Nei mesi scorsi Conte ha fatto filtrare chiaramente la sua disponibilità a tornare in Italia, sponda Juventus: “Antonio è un simbolo della Juve, e anche Marotta, altra persona importante, negli ultimi anni”, sottolinea Christillin. “Affetto immutato, ma un po’ nemici lo saranno. Conte non ha mai nascosto che sarebbe tornato volentieri, ma c’erano dei ‘niet’ ben precisi di tipo famigliare”.

Il fastidio – Gli Agnelli, insomma, hanno preferito chiudere la porta dopo il sorprendente divorzio del luglio 2014, quando Conte salutò tutti per i mancati investimenti sul mercato. “Sono professionisti, ma certo fosse andato alla Roma mi avrebbe dato meno fastidio”, continua Christillin. “Per noi l’Inter è la rivale di sempre, anche lasciando stare il 2006. Anzi, lasciando stare mica tanto”.

Il pronostico – Ma quindi, come finirà Inter-Juve? Christillin non si sbilancia, ma ammette: “Conte può vincere lo scudetto. Arrivò ai quarti dell’Europeo con Zaza e Pellé, qui ha pure una grande società. E, con Antonio, non sarà pazza Inter“.

SPORTEVAI | 06-10-2019 10:56