Coppa America: si parte con Argentina-Canada, programma, dove vederla in tv

Scatta la Coppa America in Usa con il match inaugurale tra i campioni in carica dell'Argentina e il Canada: Lautaro in ballottaggio con Alvarez

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Scatta l’edizione 2024 della Coppa America. Tocca ai campioni in carica dell’Argentina inaugurare la rassegna che va in scena negli Stati Uniti. Messi e compagni scenderanno in campo contro il Canada, all’esordio assoluto in una competizione che prevede la partecipazione anche di sei selezioni di Nord e Centro America, oltre alle consuete 10 sudamericane.

Coppa America, quando e dove si gioca Argentina-Canada

Mancano solo poche ore al via ufficiale alla ‘super’ Coppa America a stelle e strisce. La sfida tra la Seleccion e i Canucks, infatti, si giocherà nella notte tra giovedì 20 giugno e venerdì 21 giugno con fischio d’inizio alle 2:00 ora italiana. Le due selezioni, inserite nel Gruppo A con Perù e Cile, si daranno battaglia al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. L’impianto, inaugurato nel 2017, ospita le partite interne degli Atlanta Falcons della NFL e dell’Atlanta United FC della MLS ed è in grado di accogliere fino a 71mila spettatori.

Argentina-Canada: dove vederla in tv e in streaming

Il match inaugurale della Coppa America 2024 così come tutte le partite della manifestazione saranno trasmessi in diretta e in chiaro su Sportitalia o, previo abbonamento, su Mola Tv attraverso l’app da installare sulla propria smart tv abilitata al servizio. Per vedere in streaming Argentina-Canada basterà scaricare l’app di Sportitalia su pc, smartphone o tablet oppure collegarsi direttamente sul sito di Sportitalia. Lo stesso vale per Mola: è possibile seguire il match sul sito ufficiale della piattaforma oppure tramite app.

Qui Argentina: le scelte di Scaloni, c’è Lautaro?

L’Albiceleste arriva all’appuntamento in coppa dopo aver battuto 1-0 l’Ecuador grazie al gol di Di Maria e il 4-1 al Guatemala con le doppiette di Messi e Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, in ballottaggio con Julian Alvarez del Manchester City, sembra essersi lasciato alle spalle il lungo periodo no con la casacca della nazionale e si candida a partire dal primo minuto nel tridente con Leo Messi e Nico Gonzalez.

Qui Canada: Marsch si affida ai gol di David

Dopo un Mondiale deludente, il Canada spera di riuscire a dimostrare il proprio valore nella Coppa America. Il ct Jesse Marsch, reduce dall’esperienza al timone del Leeds, punta sulle stelle Davies e soprattutto David. Ventisei i gol stagionali con il Lille per l’attaccante nato a Brooklyn che potrebbe seguire Paulo Fonseca al Milan.

Argentina-Canada: le probabili formazioni

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Acuna; Mac Allister, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Ct: Lionel Scaloni

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquio, Koné, Millar; David, Larin. Ct: Jesse Marsch