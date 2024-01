Coppa d’Africa: Bennacer ko e l’Algeria frena, alla Tunisia non basta Rafia

Il centrocampista del Milan infortunato con un problema all'adduttore, la sua Algeria ora è a rischio eliminazione dopo il pari 2-2 col Burkina Faso

21-01-2024 11:15

L’Algeria di Mahrez, Feghouli e del rossonero Bennancer – out per infortunio – rischia di non passare agli ottavi di Coppa d’Africa dopo il secondo pareggio consecutivo: 2-2 contro il Burkina Faso, al 95′, grazie alla doppietta di Bounedjah. Non basta per il Burkina Faso la rete di Bertrand Taoré, centrocampista dell’Aston Villa, che da subentrato è riuscito a segnare il gol del momentaneo vantaggio. Delude la Tunisia, che vinse contro la Francia al Mondiale in Qatar, che ora non sa più trovare la strada del successo e rischia di non andare agli ottavi. Il riassunto delle gare del Gruppo D ed E della Coppa d’Africa.

Gruppo D, Coppa d’Africa: Algeria 2-2 Burkina Faso

L’Algeria, nonostante l’assenza di Bennacer per un problema all’adduttore, inizia bene ma viene sorpresa da un gol di Konate del Burkina Faso a fine primo tempo. Nella ripresa, Bounedjah pareggia per l’Algeria, ma un rigore trasformato da Traoré riporta avanti il Burkina Faso. Bounedjah segna di nuovo nel recupero finale, fissando il punteggio sul 2-2. Questo pareggio lascia entrambe le squadre in attesa dell’ultimo turno per la qualificazione agli ottavi ma con l’Algeria a soli due punti e il Burkina Faso a 4, al pari dell’Angola.

Gruppo D, Coppa d’Africa: Mauritania 2-3 Angola

Gara ricca di gol ed mozioni tra Mauritiana e Angola. Un primo tempo dinamico e pieno di azione porta l’Angola in vantaggio, ma la Mauritania pareggia presto. Nella ripresa, l’Angola segna due gol rapidi, ma la Mauritania accorcia le distanze. Nonostante gli sforzi finali, l’Angola riesce a mantenere il vantaggio, vincendo 3-2 e posizionandosi in testa al gruppo (a quota 4 punti) insieme al Burkina Faso.

Gruppo E, Coppa d’Africa: Tunisia 1-1 Mali

Il Mali e la Tunisia terminano in parità 1-1, con entrambe le squadre che si mangiano le mani per le occasioni mancate. A segno per la Tunisia l’esterno destro del Lecce, Rafia, che ha pareggiato i conti dopo 20 minuti. Il Mali raggiunge i quattro punti, avvicinandosi alla qualificazione, mentre la Tunisia, dopo un inizio difficile nel torneo, si aggrappa a questo primo punto. La loro sorte dipenderà anche dal risultato della partita tra Namibia e Sudafrica ma la Tunisia rischia di non qualificarsi agli ottavi di Coppa d’Africa.

