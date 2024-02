Coppa d’Asia: Cuore Corea, sotto al 96’ ribalta e passa, avanti anche la Giordania

Son elimina l'Australia con un gol magistrale su punizione nell'over time. In semifinalesfida tra i coreani e la Giordania: il tabellone completo

03-02-2024 11:22

Si conclude il percorso del Tagikistan in Coppa d’Asia. La Giordania è stata la prima Nazionale a staccare il pass per la semifinale dove incontrerà la Corea del Sud. Proprio la formazione di Klinsmann, a sua volta, ha eliminato l’Australia dalla competizione grazie al gol dell’attaccante del Tottenham Son segnato su punizione durante i tempi supplementari. Di seguito, il tabellone completo.

L’autorete di Khanonov condanna il Tagikistan

La Giordania, per la prima volta nella sua storia, ha staccato il pass per la semifinale della Coppa d’Asia mandando a casa il Tagikistan. È bastata la sfortunata autorete di Khanonov nella ripresa per decidere le sorti di un match equilibrato e con poche emozioni. Da segnalare una traversa colpita dalla formazione di Sergt e l’infortunio alla mezz’ora di Samiev, poi sostituito da Soirov. Nonostante le fiammate del Tagikistan, i giordani restistono fino al triplice fischio e accedono alla fase successiva della Coppa d’Asia dove affronteranno la Corea del Sud.

Son elimina l’Australia, Corea del Sud ai quarti

Tante emozioni sul campo dell’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, dove la Corea del Sud ha eliminato l’Australia conquistando il passaggio in semifinale. La Nazionale di Arnold ha sbloccato la sfida approfittando della grande velocità sulle corsie esterne e capitalizzando al meglio un’azione cominciata e conclusa da Goodwin che è entrato nel tabellone dei marcatori con un bel sinistro al volo.

Nella ripresa, l’Australia si è trovata a un passo dall’ipotecare il possibile accesso alla semifinale con una grandissima occasione sprecata da Boyle che, a porta vuota, non ha indirizzato al meglio il colpo di testa. Non hanno smesso di crederci i coreani che nel pieno recupero hanno conquistato un calcio di rigore dopo un fallo ai danni di Son. Chan non ha sbagliato dal dischetto e ha rimandato il discorso ai supplementari. Sono bastati solo 15 minuti dell’extra time, dove l’attaccante del Tottenham ha segnato un gol impeccabile su punizione che ha spedito la Corea del Sud direttamente in semifinale.

Coppa d’Asia, il tabellone

Ottavi di finale

O1: Australia -Indonesia 4-0

-Indonesia 4-0 O2: Tagikistan -Emirati Arabi Uniti 1-1; 6-4 d.c.r.

-Emirati Arabi Uniti 1-1; 6-4 d.c.r. O3: Iraq- Giordania 2-3

2-3 O4: Qatar -Palestina 2-1

-Palestina 2-1 O5: Uzbekistan -Thailandia 2-1

-Thailandia 2-1 O6: Arabia Saudita– Corea del Sud 1-2

1-2 O7: Bahrein- Giappone 1-3

1-3 O8: Iran-Siria 2-1

Quarti di finale

Venerdì 2 febbraio

Q1: Tagikistan– Giordania 0-1

0-1 Q2: Australia–Corea del Sud 1-2

Sabato 3 febbraio

Q3:Iran–Giappone ore 12:30

Q4: Qatar–Uzbekistan ore 16:30

Semifinali

Martedì 6 febbraio

S1: Giordania–Corea del Sud Q2 ore 16

Mercoledì 7 febbraio

S2: Vinc. Q3 – vinc Q4 ore 16

Finale



Sabato 10 febbraio