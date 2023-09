Coppa Davis, quando si gioca Italia-Olanda: il calendario delle Finals di Malaga, dubbi Sinner e Fognini

Ufficializzato il calendario della Final Eight in Spagna: Azzurri in campo gioved' 23 novembre contro i Tulipani, in caso di passaggio del turno sabato 25 contro Murray o Djokovic.

24-09-2023 10:45