Coppa Italia 20-21, dove vedere Atalanta-Napoli in tv e streaming

Oggi seconda partita di semifinale di Coppa Italia. Chi raggiungerà la Juventus nella finale della edizione 2020-21 della coppa nazionale? La risposta dopo Atalanta-Napoli. All’andata al Maradona finì 0-0 con pochissima gloria per gli azzurri di Gattuso e i nerazzurri di Gasperini ad attaccare sterilmente. Ma stasera al Gewiss Stadium entrambe le squadre devono tirare fuori gli attributi per dimostrare di meritare la finalissima. Sarà ancora Napoli-Juve come un anno fa, con i partenopei a scrivere il loro nome nell’albo d’oro o in finale ci andrà l’Atalanta in un confronto inedito?

Come stanno Napoli e Atalanta

Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo della stagione molto controverso. Da un lato il Napoli in fibrillazione dopo una serie di risultati deludenti e partite incredibili in cui ha prodotto 30 tiri in porta senza vincere oppure l’amara sconfitta di Supercoppa contro la Juve, in cui Insigne ha sbagliato il rigore che avrebbe cambiato tutto. Partiti come una delle probabili favorite per il campionato, adesso gli azzurri si scoprono in ritardo rispetto alle milanesi e alla Juve e la posizione di Gattuso è sempre più precaria. In tutto questo tanti infortuni (Manolas è l’ultimo in ordine di tempo ma Osimhen e Mertens non stanno meglio) e un ambiente in ebollizione.

Dall’altro lato l’Atalanta che da isola felice del calcio italiano si è scoperta una quasi big con una rosa troppo ampia e giocatori fondamentali che improvvisamente spaccano lo spogliatoio. Così in quattro e quattr’otto gli orobici si sono ritrovati senza la fantasia e il talento del Papu Gomez e devono inventarsi la seconda metà della stagione con i giocatori rimasti. Nelle ultime giornate la squadra ha alternato prove eccezionali come la vittoria a San Siro a prestazioni imbarazzanti come quella interna contro la Lazio e il Toro.

Atalanta-Napoli di Coppa Italia: probabili formazioni

Gasperini non avrà a disposizione Hateboer ma recupera Maehle. In difesa squalificato Romero: il trio dovrebbe essere composto da Toloi, Palomino e Djmsiti. In attacco Ilicic con Zapata, mentre Muriel partirà dalla panchina.

Gattuso è in emergenza soprattutto in difesa dove stante l’assenza di Manolas infortunato e di Koulibaly positivo al Covid sarà affidata a Rrahmani e Maksimovic; a centrocampo sembra probabile il trio Bakayoko- Elmas-Zielinski, mentre in attacco possibile vedere dal primo minuto Osimhen dopo oltre tre mesi, con Lozano e Insigne.

Queste quindi le probabili formazioni

Atalanta

Gollini;

Toloi, Palomino, Djimsiti;

Maehle, De Roon, Freuler, Gosens;

Pessina;

Ilicic, Zapata

Ospina;

Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj;

Elmas, Bakayoko, Zielinski;

Lozano, Osimhen, Insigne

Arbitro di Atalanta-Napoli di Coppa Italia

L’arbitro di Juventus-Inter è il signor Lapenna di Roma. Al Var ci sarà invece Irrati.

Dove vedere Atalanta-Napoli di Coppa Italia in tv e streaming | Orario

Atalanta-Napoli si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo, mercoledì 10 febbraio con inizio alle ore 20.45. La partita è trasmessa in diretta tv da Rai1 e per fruirla in streaming bisogna utilizzare RaiPlay.

Se preferite seguirla con un live testuale, la migliore cronaca è quella di Virgilio Sport.

VIRGILIO SPORT | 10-02-2021 12:29