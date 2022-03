Coppa Italia 2021-2022, Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

02-03-2022 08:13

Archiviato lo 0-0 tra Milan e Inter della prima semifinale di andata giocata ieri sera al Meazza, oggi a Firenze si gioca la seconda semifinale di Coppa Italia tra i padroni di casa e la Juventus. Partita dai mille risvolti quella tra viola e bianconeri, ma soprattutto match che si gioca nel nome di Dusan Vlahovic che torna a Firenze da avversario un mese e mezzo dopo la sua cessione.

L’allenatore Vincenzo Italiano potrebbe riproporre Terracciano in porta. Dopo il turno di riposo in campionato il tecnico gigliato ritrova Torreira, Bonaventura e Nico Gonzalez, oltre a Milenkovic che era squalificato (manca invece Martinez Quarta). Unico dubbio in attacco per il ruolo di esterno sinistro tra Sottil e Saponara.

Difesa ancora in alto mare per Allegri: il tecnico bianconero potrebbe scegliere di schierare un 3-5-2. Il giovane Akè dovrebbe giocare dall’inizio sull’out destro, davanti il grande ex Vlahovic dovrebbe esserci, in coppia con Morata.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Akè, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

