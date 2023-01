Inter-Atalanta apre il programma dei quarti di finale martedì 31 gennaio. In campo anche Fiorentina, Torino, Roma, Cremonese, Lazio e Juventus. La strada verso la finale del 24 maggio a Roma

31-01-2023 08:30

La Coppa Italia 2022-’23 entra nel vivo con la disputa dei quarti di finale, l’ultimo turno che prevede la formula della gara secca. La 76ª edizione del torneo si concluderà con la finale del prossimo 24 maggio prevista allo stadio Olimpico di Roma e a disputarla sarà sicuramente almeno una squadra diversa rispetto alle due che hanno dato via all’atto conclusivo dell’edizione 2022, vinto dall’Inter sulla Juventus.

Coppa Italia 2022-’23, formula e regolamento: addio al valore doppio dei gol in trasferta

Il tabellone della Coppa Italia 2022-’23 ha infatti collocato nerazzurri e bianconeri dalla stessa parte del tabellone, quindi le due squadre potranno incontrarsi al massimo in semifinale.

La formula della competizione è la medesima dell’edizione precedente, con solo 44 squadre partecipanti e tabellone tennistico dai 32esimi in avanti, ai quali hanno partecipato 12 squadre di Serie A, quelle classificate dal 9° al 17° posto del campionato di Serie A precedente e le tre squadre neopromosse), accoppiate alle formazioni di B o C già ammesse di diritto o che hanno superato il turno preliminare.

La variazione sostanziale a livello di regolamento rispetto all’edizione 2021-’22 è quella che ha previsto l’eliminazione della regola del valore doppio dei gol realizzati in trasferta in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno nella semifinale, l’unico turno che prevede andata e ritorno. In caso di parità di gol allo scadere dei tempi regolamentari, quindi, si procederà alla disputa dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

Coppa Italia 2022-’23, le squadre qualificate per i quarti di finale e la programmazione tv

Le 8 formazioni che disputeranno i quarti di finale appartengono tutte alla Serie A: sei di queste appartengono alle otto teste di serie che sono state esentate dalla disputa dei primi due turni, entrando in scena solo dagli ottavi: si tratta dell’Inter campione in carica, della Juventus, della Lazio, della Roma e della Fiorentina.

Le due eccezioni sono rappresentate da Torino e Cremonese, che hanno eliminato Milan e Napoli. Le quattro partite sono in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.

Tutte le partite della Coppa Italia 2022-2023 saranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset, Canale 5 e Italia 1, e in streaming sulla app Mediaset Infinity.

Coppa Italia 2022-’23, il tabellone a partire dai quarti di finale

QUARTI DI FINALE

In programma tra il 31 gennaio e il 1° febbraio

Inter-Atalanta (31 gennaio, ore 21) Juventus-Lazio (2 febbraio, ore 21) Roma-Cremonese (1° febbraio, ore 21) Fiorentina-Torino (1° febbraio, ore 18)

SEMIFINALI

In programma il 5 aprile (andata) e il 26 aprile (ritorno)

Inter/Atalanta-Juventus/Lazio [1] Roma/Cremonese-Fiorentina/Torino [2]

FINALE

In programma il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma

Vincente [1]-Vincente [2]

Coppa Italia 2022-’23, le partite dei quarti di finale

Inter-Atalanta

Data e sede

La partita Inter-Atalanta è in programma per le ore 21 di martedì 31 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Copertura tv

È prevista copertura in diretta su Canale 5 e in streaming sulla app Mediaset Infinity, disponibile su smartphone o tablet.

Arbitro

Daniele Chiffi di Padova

Probabili formazioni

L’Inter dovrà fare ancora a meno di Marcelo Brozovic per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Il croato non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato dopo il Mondiale: al suo posto Simone Inzaghi potrebbe concedere una chance a Kristjan Asllani con turno di riposo per Hakan Calhanoglu in vista del delicatissimo derby contro il Milan di domenica sera. Il turnover dovrebbe riguardare altri titolari, come Acerbi, Dimarco e Dzeko. Anche Gasperini, privo di Palomino e Zappacosta, potrebbe decidere di rimescolare le carte, facendo rifiatare in attacco Hojlund a favore di Duvan Zapata.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman. All.: G. Gasperini.

Fiorentina-Torino

Data e sede

La partita Fiorentina-Torino è in programma per le ore 18 di mercoledì 1° febbraio allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Copertura tv

È prevista copertura in diretta su Italia 1 e in streaming sulla app Mediaset Infinity, disponibile su smartphone o tablet.

Arbitro

Daniele Doveri di Roma

Probabili formazioni

Nella Fiorentina Lucas Martinez Quarta e Arthur Cabral scalpitano per tornare titolari dopo aver smaltito i rispettivi infortuni. Out Castrovilli. Nel Torino sicuro assente lo squalificato Djidji, espulso nell’ottavo contro il Milan, oltre agli infortunati Lazaro, Pellegri e Zima. Per Juirc soliti dubbi tra trequarti e attacco dove Miranchuk, Radonijc, Vlasic, Sanabria e Seck sono in lizza per tre posti.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All.: V. Italiano.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck. All.: I. Juric.

Roma-Cremonese

Data e sede

La partita è in programma per le ore 21 di mercoledì 1° febbraio allo stadio Olimpico di Roma.

Copertura tv

È prevista copertura in diretta su Canale 5 e in streaming sulla app Mediaset Infinity, disponibile su smartphone o tablet.

Arbitro

Michael Fabbri di Ravenna

Previsto poco turnover da ambo le parti: la Roma punta ad andare avanti in Coppa, la Cremonese sogna il colpaccio per prendere fiducia in vista della difficile risalita in campionato. Mourinho schiera l’attacco titolare, Ballardini è privo dello squalificato Sernicola.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: J. Mourinho.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Ciofani, Okereke. All.: D. Ballardini.

Juventus-Lazio

Data e sede

La partita è in programma per le ore 21 di giovedì 2 febbraio all’Allianz Stadium di Torino.

Copertura tv

È prevista copertura in diretta su Canale 5 e in streaming sulla app Mediaset Infinity, disponibile su smartphone o tablet.

Arbitro

Fabio Maresca di Napoli

Rispetto alla partita di campionato persa contro il Monza Allegri recupera Chiesa, ma perde Milik, vittima di una lesione muscolare. Attacco affidato a Kean e Di Maria, Pogba e Vlahovic pronti a subentare a gara in corso. In casa Lazio l’ex Sarri conferma Maximiano come portiere di Coppa e recupera Immobile, che si riprende il centro dell’attacco. Probabile panchina per Pedro

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Di Maria. All.: M. Allegri.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; V. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.