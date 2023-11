Coppa Italia 2023/2024 risultati: il Sassuolo elimina lo Spezia ai rigore, fatale l’errore di Moro

Si chiude il secondo turno della Coppa Italia: il Sassuolo deve sudare fino ai calci di rigore per avere la meglio dello Spezia. La squadra di Dionisi va agli ottavi dove trova l’Atalanta

02-11-2023 20:51

Si conclude il secondo turno della Coppa Italia 2023/2024. Una serie di partite molto equilibrate belle e divertenti in questa fase e anche qualche sorpresa. Tra le imprese va segnalata la vittoria della Reggiana che ha eliminato il Genoa ai tempi supplementari. Vittoria clamorosa anche quella del Parma, i ducali primi in serie B hanno confermato il loro clamoroso momento di forma riuscendo a imporsi su un’altra squadra in piena salute come il Lecce.

Sassuolo-Spezia 5-4 dcr: decidono i tiri di rigore

37 tiri verso la porta avversaria non bastano al Sassuolo per avere la meglio dello Spezia. Ai ragazzi di Dionisi ne servono altri 5, quelli di rigore per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia dove i neroverdi troveranno l’Atalanta di Gasperini. Una gara in cui i padroni di casa le hanno provate tutte per vincere nel corso prima dei 90 minuti e poi dei supplementari. Ma lo Spezia ha dimostrato i progressi delle ultime settimane, ha sofferto ma ha anche provato a fare male in ripartenza. Nessuno è riuscito a scalfire la parità ed alla fine a decidere il match ci sono stati i calci di rigore dove per i liguri è risultato fatale l’errore di Moro.

Coppa Italia: le gare di ieri

Coppa Italia: i risultati del secondo turno

Martedì 31 ottobre

Cremonese-Cittadella 1-0

Marcatori: 48′ Bertolacci (Cr), 83′ Vita (Ci), 121′ Coda (Cr)

Salernitana-Sampdoria 4-0

Marcatori 28’ Ikwuemesi, 45’+1’ e 67’ Tchaouna, 86’ Cabral

Bologna-Verona 2-0

Marcatori: 41’ Moro, 62’ van Hooijdonk

Mercoledì 1 Novembre

Genoa-Reggiana 1-2

Marcatori: 37′ Varela (R), 53′ Haps (G), 98′ Gudmundsson (G)

Lecce Parma 2-4

Marcatori: 9′ Sohm (P), 29′ Bonny (P), 9′ st Piccoli (L), 31′ st Strefezza (L), 49′ st aut. Pongracic (P), 51′ st rig. Man (P)

Udinese-Cagliari 1-2

Marcatori: 63′ Guessand (U), 80′ Viola, 120′ Lapadula (C)

Giovedì 2 novembre

Sassuolo-Spezia (0-0) 5-4 dcr

Torino Frosinone

Coppa Italia: gli accoppiamento negli ottavi di finale

5 dicembre

Lazio-Genoa ore 21

6 dicembre

Fiorentina-Parma ore 21

19 dicembre

Napoli-vincente (Torino-Frosinone) ore 21

20 dicembre

Inter-Bologna ore 21

2 gennaio

Juventus-Salernitana

Atalanta-Sassuolo

Roma-Cremonese

Milan-Cagliari

Il calendario completo della Coppa Italia