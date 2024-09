Coppa Italia, il Monza elimina il Brescia e scopre Kevin Martins: che talento il figlio dell'ex Inter Obafemi

Monza e Napoli chiudono i sedicesimi di finale di Coppa Italia sfidando rispettivamente Brescia e Palermo

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Con le sfide di Monza e Napoli rispettivamente a Brescia e Palermo, si chiudono i sedicesimi di finale della Coppa Italia 202/2025, che dal prossimo mese di dicembre entrerà nel vivo con l’ingresso in tabellone di tutte le big. Tabellone a cui accedono i brianzoli di Alessandro Nesta, belli e concreti nello scontro interno contro le Rondinelle guidate in panchina da Rolando Maran, superate per 3-1.

Tutto facile per Nesta: il Monza scopre Kevin Martins

Il Monza supera 3-1 il Brescia nella gara delle 18.30 giocata all’U-Power Stadium e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ancora a secco di vittorie in Serie A, la squadra di Nesta mette in mostra un buon calcio e regola la pratica nel primo tempo.

All’11’ il match è già sul 2-0, grazie alle reti di Kyriakopoulos al 5′ e di capitan Pessina appena dopo il decimo minuto di gioco. Il tris porta la firma di Gianluca Caprari, che supera Andrenacci dal dischetto dopo l’intervento falloso in area di Papetti su Maric lanciato a rete.

La ripresa vede i brianzoli rallentare e amministrare senza grossi problemi l’ampio margine di vantaggio. Il Brescia non sta a guardare e, dopo aver cancellato l’eccessiva timidezza iniziare con un paio di azioni interessanti già prima del riposo, al 13′ trova la rete della bandiera. Ci pensa Nuamah, che ringrazia Juric per l’ottima sponda, si invola verso l’area e trafigge Pizzignacco per il 3-1.

Da qui in avanti, la gara vive di folate estemporanee e mai davvero in grado di impensierire gli estremi difensori. Da segnalare, invece, la buona prova di Kevin Martins, classe 2005, figlio dell’ex Inter Obafemi, che ha messo in mostra un’ottima gamba, regalando a Nesta strappi e spunti sulla corsia destra, suo anche l’assist per il vantaggio di Kyriakopoulos.

Stasera in campo Napoli-Palermo: le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti tocca al Napoli mandare in archivio i sedicesimi di finale nella sfida contro il Palermo. Come confermato, per l’occasione, Antonio Conte si affida alle seconde linee. Davanti a Caprile, in campo anche per via dell’infortunio che ha fermato Meret, gli azzurri si schierano con l’inedita difesa a quattro composta da Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola. Lobotka è l’insostituibile, accanto a lui, Gilmour. Davanti, Simeone è il riferimento dietro cui agiranno Neres, Raspadori e Ngonge.

Sull’altra sponda Dionisi disegna i rosanero con il classico 3-5-2. Sirigu in porta, davanti all’esperto numero uno agiranno Peda, Baniya e Ceccaroni; Buttaro. Mediana con Vasic, Ranocchia, Saric e Lund. In avanti, Le Douaron e Brunori, terminali offensivi per tentare l’impresa al Maradona. Chi passa si regala la Lazio.

Gli ottavi di Coppa Italia

Ancora da definire con precisione nel calendario, il prossimo turno va in scena dal 4 dicembre e vedete impegnate tutte le big di Serie A. Il programma prevede il derby toscano Empoli-Fiorentina, il Cesena farà visita all’Atalanta, mentre la Samp, che ieri sera ha superato il Genoa al termine di un derby infuocato e caratterizzato dalle bruttissime immagini degli scontri tra i tifosi, sfiderà la Roma. Come detto, il Bologna ospita il Monza. L’Inter farà altrettanto con l’Udinese, il Milan con il Sassuolo, la Juve con il Cagliari.