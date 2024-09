Juventus, il quarto ritorno di Conte a Torino scatena i tifosi: ecco come verrà accolto

Il tecnico leccese torna allo Stadium da avversario e per la prima volta ritroverà i tifosi della Juventus, assenti nei tre precedenti con l'Inter

Antonio Conte torna allo Stadium da allenatore del Napoli e sarà la sua prima volta con il pubblico sugli spalti. Come lo accoglieranno i tifosi della Juventus? Nella conferenza stampa della vigilia ha ribadito di far parte della storia bianconera: saranno applausi o fischi anche per i suoi trascorsi all’Inter?

La quarta volta di Conte allo Stadium, la prima con i tifosi

Da avversario Conte ha già fatto ritorno tre volte nella casa bianconera, ma mai con gli spettatori presenti causa Covid. Il bilancio non gli sorride: alla guida dell’Inter è stato sconfitto due volte in campionato (ma il 3-2 del 15 maggio 2021 fu ininfluente perché i nerazzurri si erano già laureati campioni d’Italia), mentre lo 0-0 del 9 febbraio 2021 in semifinale di Coppa Italia consentì ai bianconeri di staccare il pass per l’ultimo atto della competizione. Dunque, domani sarà la sua prima volta davanti ai suoi ex tifosi e la curiosità nel capire come sarà accolto è tanta.

Conte divide i tifosi della Juve: che accoglienza gli sarà riservata?

Tredici anni da calciatore (anche da capitano) della Juventus e i tre da allenatore con altrettanti scudetti non si cancellano. Lo ha ricordato nella conferenza stampa di presentazione della super sfida in programma domani, sabato 21 settembre, alle 18:00 allo Stadium. “Faccio parte della storia della Juventus per ciò che ho fatto e dato: ci sarà grande emozione nel tornare in quello stadio”. Conte non rinnega il suo passato. E le sue parole fanno seguito anche a un altro gesto. Quando in occasione della presentazione del Napoli è partito il coro dei tifosi del Napoli: “Chi non salta è juventino”, il tecnico pugliese non è prestato spiegando: “Sono un professionista, darò tutto ma non chiedetemi cose che non farò mai”. I sostenitori della Juve ne avranno memoria nel momento in cui Conte si presenterà nell’arena bianconera da allenatore di un club rivale come il Napoli?

L’addio alla Juve, il passaggio all’Inter, lo screzio con Agnelli

Tra le parti non sono mancati momenti di tensione. Quando Conte lasciò a sorpresa la Juventus perché insoddisfatto del mercato della società, non tutti i tifosi della Signora la presero bene. Poi, la scelta di allenarel’Inter da molti interpretata come un tradimento. E lo screzio avuto con l’ex patron Andrea Agnelli, cui mostrò il dito medio all’intervallo del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Una parte della tifoseria lanciò perfino una petizione per chiedere di revocare l’intitolazione all’ex ct della Nazionale di una stelle dello Stadium. Domani sarà il momento della verità: prevarranno i sentimenti, la storia, i successi ottenuti o la rivalità? Al momento nulla lascia presagire contestazioni da parte del pubblico di casa. Vedremo se sarà veramente così.

Le reazioni dei tifosi sul web

Tante le reazioni sul web: Conte era, è e sarà sempre juventino nel DNA ma ora è un professionista e quindi deve lottare per far vincere la squadra che lo ha contrattualizzato. La Juventus non lo ha voluto quest’anno preferendo Motta….lui sarebbe venuto a piedi dimezzandosi lo stipendio. Certi tifosi non ricordano CON QUALI GIOCATORI ha vinto tre campionati….ricordano solo i 10 euro del ristorante” e poi: “Conte è sempre stato juventino e lo ha sempre dimostrato. Vero è che lui sarebbe stato pronto e felice di tornare sulla panchina bianconera, se un Agnelli ormai fuori controllo e fuori di testa non gli avesse preferito Allegri (con i risultati che tutti conosciamo)”

C’è chi scrive: “Se fosse stato juventino non sarebbe andato ad allenare la squadra dei cartonati, la piu “odiata” da noi tifosi. Ricordo anche il dito medio mostrato ad Agnelli dopo Juve-Inter di coppa Italia” e infine: “Si è dimesso mentre la Juventus era in ritiro. RIPETO i fessi possono anche credere che sia un ” cuore juventino” per me invece è un gran furbacchione”.