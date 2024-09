Coppa Italia, Giudice Sportivo: petardi e fumogeni, le decisioni su Napoli, Palermo, Genoa e Sampdoria

Dopo i disordini tra tifoserie che hanno caratterizzato alcune gare dei sedicesimi di Coppa Italia sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: 4 i calciatori fermati

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’era grande attesa per le decisioni del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, dopo le gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia per via dei disordini che hanno caratterizzato soprattutto il derby tra Genoa e Sampdoria e la partita del Maradona tra Napoli e Palermo.

Lancio di petardi e fumogeni: ammende per Napoli e Palermo

All’intervallo della partita andata in scena allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Palermo le due tifoserie hanno macchiato la serata di coppa con lanci di petardi e fumogeni, al punto tale che l’arbitro Collu è stato costretto a far slittare l’inizio della ripresa.

Per i due club è arrivata una maxi-multa da 20mila euro, accompagnata dalla stessa motivazione: “Per avere i suoi (loro, ndr) sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti”.

Derby ad alta tensione: multe per Genoa e Sampdoria

Gli incidenti che hanno scandito il derby di coppa tra le due squadre del capoluogo ligure rappresentano l’ennesima pagina nera per il calcio italiano. Il Giudice Sportivo Zampone ha optato per un’ammenda da 10mila euro per il Genoa (“per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni e numerosi oggetti di diversa natura sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 13° del primo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco).

Stessa multa anche all’indirizzo della Sampdoria “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, due fumogeni e due accendini sul terreno di giuoco che, in una occasione, al 30° del secondo tempo, costringeva il Direttore di gara a ritardare la ripresa del giuoco”.

I calciatori squalificati: ecco chi dovrà saltare una partita

Sono in totale quattro i calciatori fermati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta di Giulio Maggiore della Salernitana, Simone Romagnoli della Sampdoria, Aljosa Vasic del Palermo e Milan Badelj del Genoa. Nessuno dei giocatori sanzionati ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale, per cui sconteranno la squalifica la prossima stagione.

I primi tre sono stati espulsi nel corso delle partite dei sedicesimi, mentre il centrocampista rossoblù era diffidato ed essendo stato ammonito dovrà saltare il prossimo match di coppa.