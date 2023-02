Il video che gira sui social è diventato un caso: perché Lautaro è così adirato? Che cosa dice? A chi si rivolge l'argentino in questo modo? Cerchiamo di fare il punto

Sui social, generatori di polemiche senza filtro e senza discontinuità, quel che Lautaro Martinez ha esternato colto dall’impeto proprio durante il cambio voluto da Simone Inzaghi con Correa, vittima dell’aggressione verbale di alcuni esagitati durante la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Che cosa ha detto l’argentino in questo video e che cosa provoca anche adesso così tanto interesse su twitter come Tik Tok, da parte dei tifosi non solo interisti?

La furia di Lautaro Martinez

Inzaghi chiama la sostituzione: Lautaro ha già dato oltre il possibile e l’allenatore nerazzurro ritiene sia giunto il momento di impostare un cambio tattico che permetta all’Inter di mantenere l’equilibrio così faticosamente instaurato, inserendo al posto dell’argentino Correa, connazionale dell’attaccante e personaggio preso di mira troppo spesso dai sostenitori interisti.

Lautaro, però, sembra visibilmente alterato e sfoga con una certa veemenza la propria contrarietà tanto che alcuni pensano sia infastidito dalla sostituzione voluta dal tecnico, ma non sembra affatto poi dalle immagini nutrire interesse verso Inzaghi, anzi.

Fischi dal pubblico di San Siro

Dagli spalti, continuano ad arrivare fischi e frasi che provocano fastidio e poi la reazione dell’argentino, campione del Mondo con l’Argentina. Inzaghi lo consola, ma Lautaro non smette di inveire, evidentemente toccato e irritato dalle bordate che sente arrivare dal pubblico e che ritiene sproporzionate.

Nel video in questione, si riesce a leggere qualche frase e a fornire una ricostruzione di quel che avrebbe pronunciato l’attaccante in quegli attimi di frustrazione:

Fischiano tutto qua a #SanSiro nel senso che ha fischiato di tutto contro di noi, arbitraggio osceno appunto, infatti poi dice vai alla Juventus! #InterAtalanta #Lautaro uomo vero! pic.twitter.com/pKWxpCczpN — Genny (@Gennyboys) February 1, 2023

Il video della discordia

Quindi prende posto accanto ai compagni in panca, protesta e cerca il sostegno degli altri compagni evidentemente contrariato a tal punto da ritenere la questione non un mero affare personale, ma una vicenda di squadra. A rivedere e rivedere questo video, pare che Lautaro abbia a che ridire con il pubblico di San Siro:

“Fischiano tutto qua a San Siro, vai alla Juventus, caz…!”, è quel che si legge sulle labbra di Lautaro mentre si agita, uscito dal campo e sembra anche rivolgersi all’arbitro Chiffi, chiamato a dirigere Inter-Atalanta.

