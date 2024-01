Coppa Italia, Juventus-Salernitana 6-1, Allegri mette in guardia per domenica: "All'Arechi sarà più difficile"

Le dichiarazioni degli allenatori e dei protagonisti del match valido per gli ottavi del torneo. Allegri: "Yildiz? Ragazzo molto intelligente, ha una carriera davanti".

Dopo un avvio choch, la Juventus tira fuori le unghie e piega la Salernitana con il risultato finale di 6-1. La formazione di Allegri, tra le mura di un gremito Allianz Stadium, stacca il pass per i quarti di finale del torneo dove affronterà il Frosinone.

Allegri: “Serve maggiore lucidità negli ultimi passaggi”

Al termine della sfida, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset:

Abbiamo subito un gol inaspettato, poi c’è stata una buona reazione da parte dei miei ragazzi. La squadra ha svolto una partita di grande attenzione e responsabilità contro una Salernitana in fiducia, reduce da una vittoria. Da domani inizieremo a lavorare in vista della gara di domenica, dove troveremo una squadra diversa sotto il punto di vista emotivo. D’altronde, stiamo discretamente bene fisicamente, ma bisogna essere un po’ più lucidi negli ultimi passaggi. La squadra che si vede oggi è frutto di un lavoro svolto anche nello scorso anno, dove ci sono state delle problematiche. Ma soprattutto in quel caso, non mi è mancato il supporto della società. Poi Giuntoli e Manna ci danno una grande mano. Continueremo a lavorare senza esaltarci. Yildiz? Molto intelligente, avrà un’importante carriera davanti.

Inzaghi: “Troppi cambi forzati, domenica sarà una gara diversa”

L’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha analizzato così la sconfitta contro i bianconeri:

Sono stato costretto a cambiare tantissimo, quindi era difficile restistere. La Juve era in una giornata ottima. Ma non dobbiamo abbatterci perchè veniamo da un periodo stupendo. Portiamo a casa una brutta sconfitta e domenica giocheremo nuovamente contro i bianconeri, ma all’Arechi davanti al nostro pubblico dove rientraranno Fazio e Candreva. Dobbiamo dare seguito a ciò che stiamo facendo in campionato. Noi ci crediamo.

Cambiaso: “Per me conta vincere tutte le partite”

Le dichiarazioni di Cambiaso dopo la vittoria contro la Salernitana:

Peccato per l’errore iniziale, ma siamo contenti per il risultato finale. Giochiamo due competizioni e vogliamo dare il massimo in entrambe. Personalemente sono molto felice, per me l’importante è aiutare la squadra. Domenica li affronteremo nuovamente, ma non saranno gli stessi di stasera. Lì ci sarà un’atmosfera incredibile e noi dobbiamo andare lì agguerriti. Champions o scudetto? Per me conta vincere le partite.

Rugani: “Gruppo coeso. Contento per il gol”

