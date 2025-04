Milan-Inter, Inzaghi fuori dall'area tecnica: dopo la squalifica, il tecnico rischia lo scontro con Theo

Il tecnico nerazzurro pizzicato ancora fuori dall'area tecnica e praticamente in campo, costringe il laterale rossonero a passare fuori dal campo e sui social si scatena il putiferio

Chiuso sull’1-1 in virtù delle reti a inizio ripresa di Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu, il derby nella semifinale di andata della Coppa Italia rimanda tutto alla gara di ritorno che andrà in scena il prossimo 23 aprile. Tante le tematiche sul piatto, ma a far discutere, specie dopo la fresca squalifica in Serie A, è ancora il posizionamento di Simone Inzaghi, non certo tra i tecnici più disciplinati quando c’è da restare all’interno dell’area tecnica… e sui social si scatenano i tifosi.

Inzaghi fuori dall’area tecnica

Il mister nerazzurro, che al termine della gara si è detto orgoglioso della prestazione dei suoi, è stato a più riprese pizzicato abbondantemente fuori dall’area tecnica messagli a disposizione dal regolamento per guidare la squadra. Un atteggiamento che ha portato anche ripercussioni sulla gara, visto che durante un passaggio nei pressi della panchina nerazzurra, Theo Hernandez si è trovato letteralmente Inzaghi sulla propria corsa. Per evitare l’impatto e seguire l’azione, il laterale rossonero è stato costretto ad allargarsi e a uscire dal campo.

Inzaghi squalificato in Serie A

Certo, sono situazioni che si vedono con regolarità su tutti i campi di gioco, ma come detto, Inzaghi è appena stato squalificato in campionato, come confermato nelle scorse ore dal giudice sportivo proprio per essere “al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”. Una squalifica che, costringerà l’Inter a rinunciare alla sua guida nella gara contro il Parma.

Bufera sui social

Sui social, l’episodio non manca di far discutere, con i tifosi letteralmente scatenati. “Dai è AI non voglio crederci“, si legge, e ancora: “Theo per assurdo è riuscito a sovrapporsi più facilmente, comunque è folle pensare che lui possa sempre muoversi come gli pare ben al di fuori dell’area tecnica”, “Noi ormai ci ridiamo quasi su, ma sta cosa non dovrebbe esistere, è gravissima, vi si deve una volta per tutte porre rimedio”, “Robe da matti. Mai visto un allenatore più tutelato”, “Inaccettabile!”, “Doveva andarci contro!”.