Coppa Italia, sorteggiato il tabellone: possibili incroci Napoli-Juve e Roma-Lazio

Con la fine del campionato di serie A prende forma il tabellone della Coppa Italia 2023/2024 che sarà formato da 40 squadre: tutti i possibili incroci delle big della A

14-06-2023 17:49

La stagione è appena conclusa ma già si guarda con grande attenzione al prossimo campionato e anche alla prossima edizione della Coppa Italia. Dopo la fine della serie A si comincia infatti a delineare il tabellone principale dell’edizione 2023/2024.

Coppa Italia 2023/2024: 40 squadre nel tabellone principale

Comincia a prendere dunque forma il tabellone principale della Coppa Italia in vista dell’edizione 2023/2024 e che sarà formato da 40 squadre: prima dell’inizio della manifestazione ci sarà un turno preliminare per completare il quadro delle partecipanti e che dunque porta il numero complessivo delle squadre coinvolte a circa 44. La formula del torneo prevede che le big della serie A entreranno a far parte del tabellone a cominciare dagli ottavi che si disputeranno nel mese di gennaio.

Tabellone Coppa Italia: le 8 teste di serie ai quarti

Le 8 squadre che sono già agli ottavi di finale della Coppa Italia sono da regolamento: la vincitrice della passata edizione, le società che hanno acquisito il diritto a partecipare alle competizioni europee nell’anno successi, e la società che si è piazzata all’ottavo posto nella serie A nella stagione precedente. Il quadro delle teste di serie è dunque formato da Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina.

Coppa Italia, i possibili incroci: ai quarti il derby di Roma e Napoli-Juventus

I quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024 si disputeranno alla fine del mese di gennaio con la formula della partita secca e potrebbero regalare dei match già molto interessanti. Seguendo la formula del torneo la Lazio (terza testa di serie) potrebbe trovare subito i cugini rivali della Roma, mentre il Napoli (seconda testa di serie) potrebbe trovare sulla sua strada la Juventus. Se tutte le migliori dovessero avanzare ci sarebbe anche la riedizione della finale della Coppa Italia tra Inter e Fiorentina e la sfida tra Milan e Atalanta.