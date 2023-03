Coppa Italia Women, Juve e Roma di scena all’Arechi per la finale

Si giocherà domenica 4 giugno l’atto conclusivo del trofeo sponsorizzato dalle Ferrovie dello Stato Italiane: protagoniste le bianconere di Joe Montemurro e le ragazze del tecnico Alessandro Spugna.

23-03-2023 18:57

La Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane verrà alzata al cielo in quel di Salerno. Sarà infatti lo stadio Arechi ad ospitare J uventus e Roma , le finaliste di questo torneo.

Si tratta di un remake perché anche lo scorso anno si fronteggiarono proprio bianconere e giallorosse e ad avere la meglio furono Girelli & co. Per la Juve è caccia all’undicesimo trofeo della sua storia, nonché alla terza Coppa Italia già vinta nel 2019 e nel 2022, per le romaniste c’è la volontà di bissare il successo del 2021 ma anche quella di avere la meglio sulle avversarie già battute nell’ultimo atto di Supercoppa lo scorso novembre.

La data potrebbe subire una variazione solo nel caso in cu la Roma dovesse acciuffare la finale di Women Champions League.