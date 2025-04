Kings League Italia, tra Bologna e biciclette rosa. I momenti più iconici dell'ottava giornata

Da Stefano Sorrentino all’influencer Filippo Champagne, passando per il CEO Kings League Djamel Agaoua: ieri sera la Fonzies Arena ha fatto da cornice a un’ottava giornata gremita di pubblico

Gli Stallions restano primi in classifica, e i Caesar di Faina trovano finalmente la prima vittoria. E adesso si vola verso una nona giornata da non perdere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il torneo di calcio a 7 più seguito al mondo continua a stupire e tenere tutti incollati allo schermo. Le novità sono tantissime, dall’ingresso di Lamine Yamal in Kings League nel ruolo di presidente all’esordio di After Kings: il talk show ufficiale che analizza a caldo tutti i momenti più emozionanti delle giornate di campionato. Ma focalizzandosi sulla situazione italiana, cosa è successo nella giornata di ieri? Scopriamolo nel dettaglio.

La prima volta non si scorda mai

Fonte:

Dopo otto giornate senza aver collezionato vittoria alcuna, i FC Caesar hanno vinto la loro prima partita di campionato contro gli Underdogs FC. Ironia della sorte, tra le fila della squadra di Faina ed En3rix c’era bomber Picci, che fino a poco tempo fa giocava proprio tra gli Underdogs allenati da Roberto Mastrolonardo. A imprimere la svolta sono stati i “soliti” Radja Nainggolan e Loiodice, con quest’ultimo che è diventato il primo calciatore a segnare almeno cinque gol in una partita e a mettere il timbro sul primo storico golden goal della Kings League Lottomatica.sport Italy. La sfida è comunque stata caratterizzata anche dalla Wild Card Christian Ronchi. Il giocatore in maglia verde, infatti, ha siglato una doppietta di grande classe. A quanto pare, la squadra di Mirko Cisco ha appena trovato una nuova stella da inserire nel proprio roster.

Siamo tutti amici



Il calcio, e la Kings, sono delle battaglie. Ma lo spirito agonistico resta confinato al rettangolo di gioco. Quello tra TRM FC e Stallions è infatti stato un big match d’alta classifica tra due amici fuori dal campo: i due presidenti Blur e Marzaa. Prima i due hanno assistito alla gara seduti vicino, poi è stata la volta del rigore presidenziale. Blur calcia in modo atipico dagli undici metri, tentando un colpo di tacco. Il tiro non va a segno, ma prima del fischio era stato addirittura placcato dallo stesso Marzaa. Poi avviene esattamente la scena opposta: il presidente dei TRM passa sotto le gambe di Blur e calcia alto sopra la traversa. A quanto pare, i due si trovano concordi anche nello sbagliare dal dischetto.

Il Bologna in Kings League tra biciclette rosa e tagli di capelli

Nell’ultimo matchday è successo veramente di tutto. Frenezy, presidente degli Alpak FC, ne ha approfittato per un restyling in diretta. A seguire, Gnabri dei Punchers FC ha posto la sua firma nella sfida proprio contro la squadra di Frenezy, che ha vinto 9 a 4, presentandosi in campo con la maglia del Bologna di cui è tifoso. Fedez sbaglia ancora il rigore pur avendo assimilato le precedenti istruzioni di tiro da Claudio Marchisio, e Greenbaud giunge in area pedalando in sella a una biciletta rosa per bambini. Insomma, non solo emozioni di campo ma anche entertainment di livello.

Quote rosa

Il team arbitrale si allarga, includendo tra i fischietti anche Manuela Nicolosi: prima donna italiana ad esordire in Kings League Lottomatica.sport Italy. Ma il suo curriculum vitae parla chiaro, essendo stata anche la prima donna italiana ad arbitrare una finale di Coppa del Mondo femminile, una Supercoppa UEFA maschile, le Olimpiadi e la Ligue 1. Nicolosi segue l’ingresso di Eugenio Abbatista, a sua volta ex arbitro di rilievo internazionale. In bocca al lupo!

Kings League Italia, la classifica dopo l’ottava giornata

1) Stallions – 20 punti

2) Gear 7 FC – 18 punti

3) TRM FC – 17 punti

4) FC Zeta – 16 punti

5) Zebras FC – 15 punti

6) Circus FC – 13 punti

7) Boomers – 11 punti

8) Alpak FC – 10 punti

9) Black Lotus FC – 9 punti

10) Underdogs FC – 6 punti

11) Punchers FC – 6 punti

12) FC Caesar – 3 punti