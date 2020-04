Coronavirus, Champions League: ipotesi a sorpresa per la fase finale

A ormai oltre un mese dall’interruzione dei principali campionati nazionali a causa della pandemia di Coronavirus, da più parti d’Europa sembra imminente la ripresa degli allenamenti in vista dell’auspicato ritorno dei tornei domestici.

A livello internazionale si attendono invece le indicazioni di Uefa e Fifa. In particolare a livello europeo c’è attesa per capire se e quando verranno portate alla conclusioni Champions League e Europa League, fermatesi agli ottavi di finale. In questo senso per il 23 aprile è in programma un importante Comitato Esecutivo Uefa, una video-conferenza durante la quale potrebbero essere assunte decisioni importanti.

Secondo quanto trapela e riportato dal ‘Mundo Deportivo’, la volontà sarebbe quella di organizzare una final eight per le 8 squadre iscritte ai quarti. La città sarebbe però ancora da individuare e dovrà essere scelta tra quelle maggiormente lontane dall’epidemia del Coronavirus. Dovrebbero anche essere imposti controlli medici rigorosi. La finale potrebbe però comunque disputarsi come previsto a Istanbul, a prescindere dalla sede scelta per le altre gare secche di quarti e semifinali.

Questo scenario passa però dalla necessità di far giocare le gare di ritorno restanti degli ottavi, ovvero Juventus-Lione, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli.

Lo scenario sembra trovare d’accordo la Confederazione del calcio europeo e l’Eca, entrambe convinte che bisogna dare priorità ai campioni per poi fare spazio alle competizioni continentali ad agosto.

L’evento potrebbe svolgersi ad agosto. Resta però ancora sul tavolo l’ipotesi paventata nei primi giorni della pandemia, ovvero giocare in gare secche quarti e semifinali e la finale a Istanbul. Se ne saprà di più a breve, comunque dopo la riunione non verranno prese decisioni definitive in attesa che autorità sanitarie e politiche diano le rispettive indicazioni.

SPORTAL.IT | 14-04-2020 22:28