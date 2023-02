Superato il Milan nel Derby, la squadra di Inzaghi crede nella super rimonta. Saranno decisive le prossime cinque partite, tutte alla portata dei nerazzurri.

06-02-2023 11:58

La vittoria nel Derby ha certificato come l’Inter sia l’unica, vera, anti-Napoli per la volata Scudetto. La rimonta è ancora possibile. C’è una tabella da seguire per mettere pressione alla capolista.

Inter a -13 dal Napoli ma la rimonta è possibile

Volata Scudetto, solo l’Inter ha i mezzi per dare fastidio al Napoli (sempre che gli azzurri rallentino). La squadra di Simone Inzaghi, complici le difficoltà del Milan, gli alti e bassi delle romane e la penalizzazione alla Juventus, è ormai l’unica squadra che può provare a fermare la corsa del Napoli.

Al momento, l’Inter si trova a -13 dal Napoli capolista. Un divario importante che, almeno sulla carta, non è ancora da considerarsi irrecuperabile. Tanti tifosi nerazzurri credono nella grande rimonta.

Inter, nelle prossime cinque gare pochi ostacoli

Avendo perso troppi punti per strada (in maniera anche banale), la squadra nerazzurra non può più sbagliare se vuole, davvero, provare a rientrare nella corsa Scudetto. Il calendario è dalla parte dei nerazzurri.

Le prossime sfide di campionato, almeno sulla carta, sono certamente alla portata di Lautaro Martinez e compagni. Nell’ordine, l’Inter è attesa dai confronti con Sampdoria (13/2), Udinese (a San Siro, 18/2), Bologna (26/2), Lecce (in casa, 5/3) e Spezia (10/3). In poco più di un mese, cinque gare che potrebbero portare 15 punti e riavvicinare l’Inter al Napoli: Gli azzurri se la vedranno, invece, con Cremonese, Sassuolo, Empoli, Lazio e Atalanta.

Inter, l’obiettivo è essere in corsa per il big match a maggio

Il Napoli si augura che, per quella data, il discorso Scudetto sia già concluso ma l’Inter ci crede. Napoli-Inter si giocherà alla terz’ultima giornata di campionato, il prossimo 21 maggio (salvo diventi un anticipo o un posticipo della giornata).

I nerazzurri puntano ad arrivare al big match al Maradona con un distacco tale da potersi giocare ancora delle chance Scudetto. Arrivare, ad esempio, a -3 dalla squadra di Luciano Spalletti certificherebbe una super rimonta nerazzurra e metterebbe tanta pressione sul Napoli. La sensazione è che le prossime cinque partite di campionato saranno decisive, in un senso o nell’altro.