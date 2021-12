Cosenza, Occhiuzzi: "Contro il Pisa serve una grande prestazione"

17-12-2021 12:43

Sfida particolarmente delicata e difficile per il Cosenza che domani ospiterà la capolista Pisa al “Gigi Marulla”.

Momento particolarmente opaco per i padroni di casa che non vincono da ben sette turni, quando a fine Ottobre riuscirono a vincere in casa contro la Ternana per 3-1. Sono quasi passati due mesi in cui i calabresi sono riusciti a pareggiare soltanto due gare entrambe in trasferta, a Parma e a Pordenone.

“Il Pisa è una squadra rodata negli anni, ha trovato anche continuità di risultati e mentalmente ha acquisito la giusta convinzione. Ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e affrontare un avversario forte con rispetto e la giusta cattiveria. Se riusciremo a fare una grande prestazione possiamo riprendere la strada che tutti vogliamo. Stiamo lavorando sul fattore mentale per ritrovare entusiasmo.” Queste le parole del tecnico rossoblu che poi parla di modulo.

Sto lavorando su due fronti, ma devo capire chi ho a disposizione visto che Situm e Gerbo forse potranno giocare solo l’ultima dell’anno e siamo in emergenza. C’è una strada già percorsa che dà certezze, ma dobbiamo sempre avere un piano B. – continua Occhiuzzi come riporta Cosenzachannel.it

Infine, visto l’avvicinarsi dell’apertura del calcio mercato invernale, non poteva mancare il punto di vista su questo importnate aspetto. Mercato? Il direttore Goretti sta portando avanti questo discorso col presidente e confrontandosi con me ogni sera. Vuole capire le mie idee tattiche e queste tre gare sono importanti anche da questo punti di vista.Proprio per evitare gli errori del passato vogliamo dare segnali forti sul mercato, sappiamo bene che dobbiamo dare più qualità alla rosa”.

