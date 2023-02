Nel pre-gara di Milan-Tottenham, l'ex difensore rossonero, Alessandro Costacurta, dedica un pensiero ad Alberto Zaccheroni, ma inciampa nel più classico dei lapsus. Capello salva tutto

15-02-2023 13:19

Attimi di imbarazzo tangibile, ieri sera negli studi di SkySport. Sul pre-gara di Milan-Tottenham cala, infatti, il gelo quando l’ex difensore rossonero, Alessandro Costacurta, decide di dedicare un pensiero ad Alberto Zaccheroni, ancora ricoverato in prognosi riservata, dopo la brutta caduta in casa dei giorni scorsi. A salvare Billy e togliere l’imbarazzo generale ci ha pensato Fabio Capello, che con prontezza ha corretto il tiro.

Attimi di imbarazzo in studio

Una gaffe delle più classiche, ma che ha fatto saltare dalla poltrona più di qualche telespettatore. È quella di cui si è reso protagonista involontario, ieri sera, Alessandro Costacurta nel corso l’intervista all’ex compagno di mille battaglie in campo, Paolo Maldini. Collegato con San Siro per uno scambio di battute prima del match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League che ha visto il Milan superare 1-0 il Tottenham grazie alla rete di Brahim Diaz, l’opinionista Sky ha, infatti, voluto rivolgere un pensiero ad Alberto Zaccheroni, mister dello scudetto rossonero 1998/1999, ma qualcosa è andato storto.

La gaffe di Costacurta su Zaccheroni

L’apprezzabile pensiero di Billy, infatti, si è trasformato in un grottesco lapsus:

Ne approfitto per mandare un abbraccio virtuale da parte di tutti noi ad Alberto Zaccheroni, sperando stia male. So che anche a Paolo farà piacere questa cosa.

Ovviamente un errore, ma che ha fatto scendere il gelo in studio. A spezzare il momento e togliere le castagne dal fuoco, ci ha pensato un altro grande protagonista del passato rossonero – prima in campo, poi in panchina – Fabio Capello, che prontamente ha corretto Costacurta, puntualizzando:“Che stia bene”. Visibilmente imbarazzato l’ex difensore ha subito corretto il tiro, e chiesto con voce stupita: “Sì sì. Perché che cosa ho detto, invece?!”. “Male”, ha chiuso l’equivoco Don Fabio.

Come sta Zaccheroni

L’accaduto è, comunque, certamente da classificare come un bellissimo gesto da parte di Costacurta nei confronti di Zaccheroni, ancora in ospedale dopo l’intervento alla testa per rimuovere l’ematoma causato dalla rovinosa caduta rimediata lo scorso venerdì 10 febbraio mentre si trovava in casa. Come aggiornato ieri dal sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, dopo un dialogo intrattenuto con il figlio dell’ex tecnico, Luca, Zaccheroni sarebbe stabile e sulla via del recupero. Una buona notizia, dopo il grande spavento.