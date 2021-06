Courtois e Vermaelen in coro: "Attenzione all'Italia"

Cinque anni dopo la sfida nel girone, vinta 2-0 dall’Italia, la sfida tra gli Azzurri e il Belgio si rinnoverà nel torneo continentale, ma a livello di quarti di finale.

Ai ‘Diavoli Rossi’ è bastato un gol di Thorgan Hazard per eliminare il Portogallo campione in carica.

Lusitani troppo compassati nel primo tempo e d’assalto nel finale, ma il Belgio ha resistito.

Ora i gocatori di Roberto Martinez pensano già alla sfida contro l’Italia.

Queste la parole di Thibaut Courtois: “Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo lavorato tutti insieme per respingere gli assalti del Portogallo. Questa deve essere la nostra mentalità anche contro l’Italia, poi non so se riusciremo a vincere. Speriamo che De Bruyne e Hazard siano disponibili”.

Così invece Jan Vertonghen: “L’Italia non ha iniziato il torneo tra le favorite, ma per come hanno giocato le partite del girone e come sono riusciti ad eliminare l’Austria meritano di essere considerati tra i pretendenti alla vittoria finale. Chiedere consigli a Lukaku e Mertens? Ci diranno qualcosa, ma non ce ne sarà bisogno, tutti sanno quanto è forte l’Italia”.

OMNISPORT | 27-06-2021 23:40