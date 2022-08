29-08-2022 11:15

Da bufala di mercato a potenziale colpo dell’estate. Cristiano Ronaldo sta cercando una nuova casa e, al momento, l’opzione Napoli sembrerebbe piacere molto al cinque volte Pallone d’Oro. Ora, però, serve l’affondo del Manchester United per Victor Osimhen.

Ronaldo pronto a vestirsi d’azzurro

Il futuro di CR7 è ancora avvolto nel mistero ma, a stretto giro, tutto verrà svelato. Secondo diversi media, il portoghese, desideroso di lasciare il Manchester United (dove è ormai una riserva di lusso), avrebbe dato il suo ok per trasferirsi al Napoli.

Vestendo d’azzurro, avrebbe la possibilità di giocare, ancora una volta, la Champions League. Tuttavia, affinchè la mega operazione possa andare in porto, serve un miracolo da parte di Jorge Mendes, il suo potentissimo agente di mercato.

Napoli-Cristiano Ronaldo, l’offerta dello United

Il possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli di Luciano Spalletti (ben disposto all’idea di allenarlo), dipende esclusivamente dal Manchester United. Solo se i Red Devils si faranno avanti con una proposta adeguata per Victor Osimhen (almeno 100 milioni di euro), il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di accogliere CR7.

Inoltre, il patron del Napoli, si aspetta anche che il portoghese arriva quasi gratis. Non potrebbe mai permettersi i 24 milioni di euro di stipendio che gli garantisce il Manchester United. Quindi, servirebbe un sostanzioso aiuto da parte del club inglese.

Napoli-Cristiano Ronaldo, Mendes pensa che si farà

Jorge Mendes ci crede. Dopo aver portato, quattro anni fa, Cristiano Ronaldo alla Juventus (anche allora sembrava impossibile), ora è al lavoro per compiere un vero e proprio miracolo. In pochi giorni (giovedì alle 20:00 si chiude il mercato estivo in Italia) deve riuscire ad incastrare tutto, così da permettere al suo assistito di lasciare Manchester e rimettersi in gioco a Napoli.

I tifosi del Napoli sono divisi. C’è chi non vede l’ora di poter vedere Cristiano Ronaldo al Maradona ma c’è anche chi pensa che, a quasi 38 anni e con il suo ego smisurato, il portoghese possa diventare un limite per la squadra di Luciano Spalletti. Nelle prossime ore sono attese novità in un senso o nell’altro. Si decide il futuro di Cristiano Ronaldo.

