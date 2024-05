Cremonese-Catanzaro, moviola: gol annullato, un espulso e tre gialli, calabresi massacrati

La prova dell’arbitro Mariani allo Zini nella semifinale dei playoff di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto romano fiscale con gli ospiti

L’arbitro Mariani, che non era dispiaciuto in Juve-Milan ma che era reduce da tre gare no in serie A come Napoli-Juve, Verona-Milan e soprattutto Genoa-Sassuolo, intervallate da un turno in B per Cittadella-Bari, è stata la scelta di Rocchi per la gara dei playoff di B tra Cremonese e Catanzaro. Vediamo come se l’è cavata ieri sera il fischietto di Aprilia.

I precedenti di Mariani con Cremonese e Catanzaro

Sette i precedenti tra il fischietto laziale e i grigiorossi con un bilancio negativo: 4 sconfitte, 2 pareggi e 1 sola vittoria. I KO in Serie A contro Fiorentina, Hellas e Inter sono avvenute nella scorsa stagione, nella stagione 2020/21 la sconfitta di misura contro la Reggina. In Lega Pro i pareggi con Salernitana (1-1) e Lumezzane (2-2). Unico successo della Cremonese con Mariani arbitro è arrivato con il Trapani per 2-1 nella stagione 2013/14. Con i calabresi un solo precedente in stagione: Bari-Catanzaro 2-2.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Scatragli, con Ayroldi IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’AVar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori, tutti del Catanzaro: Antonini (CA), Scognamillo (CA), Pompetti (CA) ed ha espulso al 63′ Brignola (Ca) per offese all’arbitro

Cremonese-Catanzaro, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Regolare il terzo gol della Cremonese al 38′: Antov senza fallo recupera palla in pressione alta su Biasci, Vazquez appoggia a destra per lo stesso Antov, che invece di calciare serve per Massimo Coda che da un passo sigilla il tris. Non serve l’intervento del Var, il gol viene convalidato. Primo giallo ad Antonini (CA) al 43′ per gioco scorretto. Nella ripresa anche Scognamillo (CA) ammonito al 55′ per proteste eccessive, era anche diffidato.

Al 18′ volano parole grosse da parte di Brignola – che era entrato solo a inizio secondo tempo – nei confronti dell’arbitro Mariani, rosso diretto per l’esterno del Catanzaro appena entra. Tocca il giallo anche a Pompetti (CA) al 20′ per gioco scorretto. Al 40′ sugli sviluppi di un angolo Saro perde palla in presa alta e Donnarumma segna a porta vuota. Con il Var Mariani ravvisa il fallo sul portiere grigiorosso e Cremonese-Catanzaro rimane 4-1.