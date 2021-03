Criscitiello, che guaio: un anno di stop

Non potrà più seguire da vicino la squadra di cui è presidente per un anno, anzi anche di più. Fino al 30 aprile 2022 Michele Criscitiello dovrà starsene in tribuna in occasione delle gare della Folgore Caratese, la formazione di serie D di cui è il massimo dirigente. Soprattutto, dovrà stare lontano dagli arbitri. Il motivo? Il giornalista e conduttore tv, volto storico di Sportitalia, ha esagerato nelle proteste dopo l’ultima partita. Ed è scattata la maxi squalifica.

Criscitiello squalificato fino al 30 aprile 2022

Ecco lo stralcio del comunicato della Lega di Serie D riguardante le motivazioni della stangata sul presidente-giornalista: “Per avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l’osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l’impianto scortata dalle Forze dell’Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l’Arbitro tentava di introdursi nell’abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell’automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare. Sanzione così determinata, ex art.35 CGS, in ragione dalla pervicacia della condotta”.

Squalifica Criscitiello, è bufera

Tra i primi a commentare l’increscioso accaduto è l’ex arbitro Luca Marelli, condividendo il comunicato su Twitter e aggiungendo due laconiche parole: “Post muto”. “Al di là dell’inibizione (un anno é pesante, ma é giusto e forse il minimo) in base a quanto scritto c’é ampiamente materiale per andare a denunciarlo”, suggerisce un utente. “Purtroppo Criscitiello non è nuovo a questi atteggiamenti violenti e minacciosi. Un paio di anni fa, alla fine di una partita si é avvicinato alla panchina avversaria e ha tirato uno schiaffo e un calcio a un dirigente avversario. Che vergogna”, è il ricordo di un altro fan su Twitter. Ma c’è anche chi spende parole di solidarietà: “Chissà cosa aveva fatto l’arbitro, sarebbe bello saperlo”.

SPORTEVAI | 04-03-2021 09:14