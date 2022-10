Nel suo sfogo dopo la disfatta di Haifa contro il Maccabi il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, aveva parlato della necessità di ragionare di gruppo, di squadra. “Si vince in undici”, aveva ribadito a margine dell’ormai celebre discorso sulla “vergogna” provocata dagli ultimi risultati. Ma questi undici, al momento, remano tutti dalla stessa parte? Quali sono i partiti, le fazioni, i blocchi contrapposti nello spogliatoio bianconero? Due, essenzialmente. Da una parte quelli che stanno con Allegri. E gli altri.

A scandagliare la questione è il Corriere della Sera con un interessante approfondimento che parte dalle parole dell’allenatore nell’annunciare il ritiro fino al derby di sabato col: “Stando in ritiro vedremo chi sono quelli disponibili per un atteggiamento diverso, sibilava Massimiliano Allegri nella notte israeliana, non smentendo dunque una certa diversità di intenti, e di anime, dentro lo spogliatoio”. A quanto pare, il fatto che dal provvedimento siano esclusi gli infortunati (e lo stesso) ha generato nuove frizioni.