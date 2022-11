La permanenza di Cristiano Ronaldo nel Manchester United è arrivata al Capolinea. L’attaccante portoghese ha ormai rotto definitivamente con l’ambiente dei Red Devils dopo l’intervista rilasciata al Sun, dove il numero 7 ha lanciato stracci verso il club e sull’allenatore Erik ten Hag e ha anche raccontato di un dramma vissuto a livello personale

Mentre la società sta valutando un provvedimento disciplinare da comminare al portoghese, tra sanzione e rescissione per giusta causa del contratto in scadenza a giugno 2023, sarebbe stato lo spogliatoio dello United a prendere una drastica decisione. Secondo la stampa britannica, Cristiano Ronaldo sarebbe stato escluso dal gruppo Whatsapp della squadra da Maguire e McTominay

La decisione presa dagli (ex) compagni di squadra sembrerebbe quindi mettere definitivamente la parola fine alla seconda esperienza di Cristiano Ronaldo al Manchester, che molto probabilmente si concluderà con l’avvio delle attività dopo Qatar 2022.

Il “provvedimento” deciso da Maguire e McTominay arriva poche ore dopo la stretta di mano tra il numero 7 e Bruno Fernandes, altro leader del Manchester e amico di Ronaldo, in occasione del primo giorno di ritiro del Portogallo verso il Mondiale.

Il momento difficile anche a livello personale, il ricordo del figlio morto

Oltre i problemi a livello calcistico, nel corso della discussa intervista ha parlato anche della perdita, avvenuta mesi fa di Angel, uno dei due gemelli, di cui era in attesa la compagna Georgina, nato morto. “Sono stati i sei mesi più difficili della mia vita da quelli dopo la morte di mio padre – ha detto – Perdere un figlio è difficile da accettare, io e Georgina ci siamo chiesti spesso ‘perché proprio a noi?’ Ma dovevamo essere forti per Bella. È assurdo come una persona possa essere così felice e così triste allo stesso tempo. Non sai se piangere o sorridere. Non sai come comportarti. Non trovo le parole per spiegare come mi sentivo in quei momenti”. E poi: “Tragedie come queste possono rafforzare o distruggere una relazione. Nel nostro caso l’ha migliorata mi sono ulteriormente avvicinato a Georgina. Ora vedo la vita da una prospettiva diversa. La sua morte mi ha portato ad essere ancora più vicino ai miei figli, essere più padre, più tenero con loro”.

Quale futuro per Cristiano Ronaldo?

La possibile partenza di Cristiano Ronaldo sarà sicuramente uno dei casi mediatici da seguire con più attenzione nel corso della sessione invernale. Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per individuare un nuovo club per il lusitano. Chelsea e Bayern Monaco sono alla finestra, mentre in Italia occhio alla Roma ed al Napoli, che lo avrebbe già cercato nella sessione estiva.