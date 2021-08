Cristiano Ronaldo, incredibile: il City molla, ecco che succede

La Juventus ha dovuto dire addio a Cristiano Ronaldo. A dare la conferma è stato anche il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza ma adesso la telenovela CR7 sta regalando un altro colpo di scena. Il Manchester City, come riportano molti media inglese tra cui la Bbc, si sfila dall’affare Ronaldo e adesso in pole position ci sarebbero i Red Devils, che stanno lavorando al ritorno del portoghese, diventato grande nei sei anni a Old Trafford dal 2003 al 2009.

E’ nato quindi un derby di Manchester per l’ex Juventus e al momento lo United è in vantaggio. In conferenza stampa intanto, Guardiola ha parlato così di un possibile arrivo di Ronaldo: “Non posso dire molto – attacca -. Sono pochi i giocatori, Ronaldo e Messi inclusi, che decidono dove giocare. Sono loro i protagonisti nelle trattative. In questo momento sono contento della rosa che abbiamo e rimarremo gli stessi. Cristiano deciderà dove vuole giocare, non io o il City. Siamo felici di goderci i due migliori giocatori che abbiamo visto negli ultimi 30 anni. Possiamo solo dire grazie. Sono stati fantastici in ogni stagione, onestamente non credo che vedremo qualcosa di simile in futuro”.

Guardiola si reputa soddisfatto della squadra che ha intorno: “Sono incredibilmente contento della rosa che ho, più che soddisfatto. Dico lo stesso, questo tipo di giocatori decidono. Messi decide di andare a Parigi ed è andato al Psg. Bussano alla porta, chiamano. Dopo di che non posso controllare. Io sono concentrato su quello che dobbiamo fare e sui giocatori che ho”.

E sulla sponda United, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer rilancia: “Non voglio speculare troppo. Cristiano Ronaldo è una leggenda di questo club. Ho giocato con lui. Vediamo cosa succede. Probabilmente è tra i più grandi giocatore di tutti i tempi, con Messi. Non pensavo che Cristiano avrebbe lasciato la Juventus. Abbiamo sempre avuto una buona relazione, Bruno Fernandes gli ha parlato. Lui sa che cosa pensiamo di lui, se vuole spostarsi sa che noi siamo qui”.

E probabilmente, stando alle ultime indiscrezioni, Ronaldo potrebbe far felice il suo ex compagno di squadra Solskjaer e indossare nuovamente la maglia del Manchester United, con cui ha vinto una Champions League e diversi titoli nazionali.

OMNISPORT | 27-08-2021 16:30