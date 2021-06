Croazia-Repubblica Ceca 1-1: Perisic risponde a Schick, girone in blico

Primo punto ad Euro2020 per la Croazia, la Repubblica Ceca frena dopo il successo della prima giornata. 1-1 tra le due compagini nel girone D e derby britannico tra Inghilterra e Scozia essenziale per le sorti del raggruppamento.

Nella Croazia c’è Kramaric come prima punta, supportato da Brekalo, Rebic e Perisic. Kovavic insieme a Modric in mezzo, fuori Brozovic. Nella Repubblica Ceca in avanti Schick, con Masopust, Darida e Jankto a supporto. In difesa ci sono Boril e Coufal come esterni.

Croazia costretta a vincere dopo la sconfitta del primo turno, mentre Repubblica Ceca più tranquilla in virtù del successo di qualche giorno fa. E’ però la formazione di Schick più propositiva, sopratutto con un Jankto sempre pericoloso tra le linee.

La gara non vede però i due portieri, Livakovic da una parte e Vaclik dall’altra, impegnati in parate importanti, se non di routine. Solo un episodio per sbloccare la gara, che di fatto arriva al minuto 37 con l’ingresso in area di Schick, colpito con una gomitata da Lovren.

VAR e rigore assegnato da Del Cerro Grande, che ammonisce Lovren e permette a Schick di andare sul dischetto nonostante il sangue evidente sul volto: portiere spiazzato e 1-0 per la Repubblica Ceca, con l’ex attaccante di Sampdoria e Roma a mostrare tutta la sua forza con il terzo goal in due gare.

Consapevole di dover recupere il risultato per poter avere speranze di passare il turno, Dalic inserisce Ivanusec e Petkovic per gli evanescenti Rebic e Brekalo. A trovare il pari è però Perisic, che al 47′ incrocia col destro sul secondo palo trovando l’1-1.

Šilhavý cambia poco dopo l’ora di gioco inserendo forze fresche, con Hlozek e Kral. Dalic invece mette dentro anche Vlasic, ma la gara rimane bloccata sul risultato di pari senza nuovi scossoni: 1-1 che tiene in vita la Croazia, mentre la Repubblica ottiene un buon punto in chiave qualificazione.

IL TABELLINO

CROAZIA-REPUBBLICA CECA 1-1

MARCATORI: 37′ rig. Schick (R), 47′ Perisic (C)

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol; Modric, Kovacic; Brekalo (46′ Ivanusec), Rebic (46′ Petkovic), Perisic; Kramaric (62′ Vlasic).

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Holes (63′ Kral), Soucek; Masopust (63′ Hlozek), Darida, Jankto; Schick (75′ Kimenchik).

Arbitro: Del Cerro Grande

Ammoniti: Lovren (C), Masopust (R), Boril (R), Hlozek (R)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 18-06-2021 20:16